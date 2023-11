A- A+

FAMOSOS Separados há 1 ano, Gisele e Tom Brady passam férias paradisíacas com os filhos Modelo esteve com as crianças em mansão na Costa Rica, enquanto jogador fez passeio de barco com Vivian e Benjamin

Gisele Bündchen e Tom Brady oficializaram o divórcio em outubro de 2022, com a supermodelo brasileira afirmando que o jogador não passava tempo suficiente com a família por conta de seus compromissos com a NFL. Mais de um ano depois, os dois compartilham a guarda dos dois filhos (Benjamim, de 13, e Vivian, de 10) que tiveram em 13 anos de relacionamento.

Depois de Gisele levar os pequenos para dias de descanso na América Central, agora foi a vez de Brady passar o fim de semana com os filhos em um passeio de barco. O trio usou snorkles para um mergulho, tudo compartilhado por Brady.

No passeio de barco estavam apenas Benjamin e Vivian, filhos de Brady com Gisele, acompanhados por uma amiguinha. O jogador também é pai de Jack, de 16 anos, do relacionamento com a modelo e atriz Bridget Moyanahan, famosa por participação da série "Sex and the City".

Antes do passeio com Brady, as crianças foram com Gisele para a Costa Rica. Segundo a imprensa americana, a modelo foi vista no país com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, diversas vezes apontado como um affair da supermodelo. A modelo sempre negou o romance, afirmando que Joaquim é um amigo.

Gisele tem uma mansão na Costa Rica, perto da Praia Herradura, na costa oeste do país. A casa tem vista para o Oceano Pacífico, e foi lá que ela e Brady se casaram em 2009. A casa, bem ao estilo de Gisele, que é ativista pelo meio ambiente, é totalmente integrada à natureza, usando pedras e madeira na construção.

Foi na mansão costarriquenha de Gisele que a cantora colombina Shakira se refugiou com os dois filhos após se separar do jogador espanhol Piquet.

Veja também

VIOLÊNCIA Ana Hickmann citou Lei Maria da Penha em entrevista; veja como legislação protege mulheres