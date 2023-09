Sequência de "A Fuga das Galinhas" ganha teaser inédito; assista

A- A+

A animação “A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets” teve o seu primeiro teaser divulgado nesta terça-feira (5). No vídeo, a galinha Ginger e suas companheiras arriscam as penas para invadir uma fábrica e acabam encontrando uma antiga inimiga.

Sequência de “A Fuga das Galinhas” (2000), o filme chega ao público 23 anos após o seu antecessor. A estreia está prevista para o dia 15 de dezembro, na Netflix, que divulgou também o pôster e o elenco da animação.

Quem dirige o novo filme é Sam Fell, indicado ao Oscar e ao BAFTA por “ParaNorman” (2012) e “Por Água Abaixo” (2016), respectivamente. Peter Lord e Nick Park, diretores do primeiro longa, assinam como produtores executivos.



A sinopse do filme diz que, após desafiar a morte e conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger encontra em uma pacífica ilha um santuário para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. É lá que ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly. Enquanto isso, no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça, o que faz Ginger e seu bando colocarem em risco a liberdade duramente conquistada.

No elenco, estão Thandiwe Newton (Ginger), Zachary Levi (Rocky), Bella Ramsey (Molly), Imelda Staunton (Bunty), Lynn Ferguson (Mac), David Bradley (Fowler), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle), Peter Serafinowicz (Reginald Smith), Nick Mohammed (Dr Fry) e Miranda Richardson (Mrs Tweedy).

