Seg, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
filmes e séries

Sequência de "A Rede Social" escala astros de "Succession" e "O Urso"

The Social Reckoning (ainda sem título em português) não contará com o retorno de Fincher ou do ator Jesse Eisenberg, que interpretou Zuckerberg na obra de 2010

Reportar Erro
Jeremy Allen White na série 'O Urso' foi confirmado na produção de "A Rede Social"Jeremy Allen White na série 'O Urso' foi confirmado na produção de "A Rede Social" - Foto: Divulgação / FX Networks

A Rede Social, longa do diretor David Fincher sobre o empresário Mark Zuckerberg e a criação do Facebook, ganhará uma sequência com um elenco de peso. Os atores Jeremy Allen White, da série O Urso, Jeremy Strong, de Succession, e a atriz Mikey Madison, vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Anora, foram confirmados na produção na última semana.

A produção, que se chamará The Social Reckoning (ainda sem título em português) não contará com o retorno de Fincher ou do ator Jesse Eisenberg, que interpretou Zuckerberg na obra de 2010.

O cineasta Aaron Sorkin, responsável pelo roteiro do longa original, será o diretor do novo projeto. Já Zuckerberg será vivido por Strong.

Leia também

• Alex O'Keefe, roteirista da série "O Urso", é algemado e expulso de trem em Nova York

• Pedro Pascal revela qual profissão teria seguido se não fosse ator

• "Succession" da vida real: veja disputa de Rupert Murdoch contra filhos por seu império de mídia

A Sony Pictures planeja lançar o filme em 9 de outubro de 2026, com a produção se iniciando já em outubro deste ano.

Desinformação
A trama do longa retratará a investigação jornalística que levou aos chamados "Facebook Papers", reportagens que expuseram a lógica da companhia de priorizar o crescimento e a desinformação em detrimento da segurança dos usuários.

Allen White interpretará Jeff Horwitz, jornalista do Wall Street Journal, responsável pelas principais reportagens sobre o escândalo.

Já Mikey Madison será Frances Haugen, a funcionária do Facebook que vazou as informações e denunciou o caso para a imprensa.

O comediante Bill Burr também foi confirmado no elenco, mas o seu papel ainda não foi revelado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter