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Artistas Sequência de dança: como Shakira, aos 49 anos, mantém uma rotina pesada de exercícios Cantora colombiana treina há mais de 15 anos com a especialista Anna Kaiser

Para manter o corpo na forma física que bem se conhece, no ritmo de seus shows de grandes performances e dançantes, Shakira mantém uma rotina intensa de exercícios. A loba colombiana trabalha, há mais de 15 anos, com a treinadora Anna Kaiser, responsável por desenvolver treinos que combinam força, resistência e dança — mudando, claro, as atividades de acordo com a sua agenda: a frequência e o volume dos exercícios aumentam em períodos em que se prepara para apresentações.

Em uma rotina normal, Shakira costuma fazer quatro sessões de exercícios por semana, com cerca de uma hora de duração. Os treinos combinam exercícios de força e atividades cardiovasculares, principalmente sequências de dança. O objetivo é trabalhar diferentes partes do corpo e, ao mesmo tempo, manter o condicionamento necessário para cantar e dançar durante os shows.

Na preparação de shows, a cantora chegou a treinar cinco dias por semana. A programação incluía natação e sessões de preparação física relacionadas aos ensaios, em uma rotina que acompanhava o longo período de preparação para o espetáculo.

De acordo com a treinadora Anna Kaiser, em seu site oficial, os treinos de Shakira são realizados, inclusive, de forma virtual: “Você não precisa de uma academia cara para ter um corpo incrível. Você só precisa criar um espaço para si mesmo e seguir um programa de treinamento especializado com dedicação”.

O fortalecimento do abdômen também faz parte do programa. Entre os exercícios estão movimentos com halteres, elevação dos joelhos, rotações do tronco e atividades com bola de Pilates. A sequência trabalha a região abdominal e os músculos envolvidos no equilíbrio e na sustentação do corpo, importantes para os movimentos realizados pela cantora nos shows.

Além da academia, Shakira também recorre a outras atividades para manter o condicionamento. Surf e surfskate estão entre as modalidades praticadas pela artista e ajudam a trabalhar equilíbrio, coordenação e força.

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