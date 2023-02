A- A+

bbb 23 "Ser planta é ver um Big Fone tocar e não atender", diz Prior sobre brothers do BBB 23 O ex-participante, em seu Twitter, opinou sobre a atitude de Bruna e Fred nesta última quinta-feira (23)

MC Guimê atendeu o Big Fone na tarde de quinta-feira (23) e garantiu o Poder Supremo que fez trocar Cara de Sapato por Gustavo no Paredão desta semana. Mas Bruna Griphao e Fred foram detonados no Twitter por estarem muito perto na hora no Big Fone e simplesmente ignorarem.

O ex-BBB 20 Felipe Prior também criticou a dupla em seu perfil. “Ser planta é ver um Big Fone tocar e não atender. A galera tem medo de cancelamento até nisso, meu Deus”, publicou. Ele também elogiou Guimê. “Animal. Guimê foi para jogar mesmo”.

