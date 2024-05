A- A+

Show Será possível ver o ensaio de Madonna em Copacabana? Entenda como acontece passagem de som Equipe responsável pela montagem do palco finalizou trabalho na última quarta-feira (1º); possíveis ajustes serão feitos até o dia do show

Está prontíssimo o palco onde acontecerá o show da Madonna, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), às 21h45. A equipe responsável pela montagem da estrutura de 812 metros quadrados — com três passarelas a 2,4 metros de altura do chão — finalizou o trabalho na última quarta-feira (1º), seguindo o cronograma proposto por representantes da artista americana.



Como apurou o GLOBO, estão previstos ensaios gerais no local nesta quinta-feira (2) e na próxima sexta-feira (3). A presença da cantora, durante a passagem de som, é aguardada pelos profissionais, mas ainda não está totalmente confirmada.

O encerramento da turnê mundial "Celebration", em solo carioca, ganhará forma num palco com o dobro do tamanho visto nos demais países por onde a rainha do pop passou com a mesma apresentação. Os ensaios servirão, portanto, para que Madonna e a equipe de bailarinos se ambientem com as novas dimensões.



Mas cabe a ela definir se cumprirá o cronograma e se estará realmente no palco durante os testes de luz e som, como relatam ao GLOBO profissionais envolvidos nos bastidores do megashow, com público previsto de 1,5 milhão de pessoas.

O que se sabe, até agora, é que os ensaios previstos — com ou sem ela — acontecerão à noite, em algum horário a partir das 18h, quando já não houver luz solar, para que a testagem da iluminação no palco, com a presença de músicos e bailarinos, seja realizada corretamente. A pergunta que muitos fãs vêm fazendo por meio das redes sociais é a seguinte: afinal, será possível ter um aperitivo do show?

— Se o ensaio acontecer como previsto, ouvir vai ser possível, sim — conta um dos produtores ao GLOBO. — Agora, "ver" depende de onde se estiver na praia.

Isso porque a estrutura de metal com cerca de dois metros de altura, levantada ao redor do palco, segue, firme e forte, sobre as areias de Copacabana, justamente para garantir a segurança do espaço e dos profissionais até a data do show, no sábado (4).

Em nota, a produtora Bônus Track, responsável pela montagem do palco, afirmou que "as placas foram colocadas durante a montagem exclusivamente para segurança do público e também dos profissionais que estão trabalhando". "Estamos trabalhando com muitos materiais pesados. Todas as placas serão retiradas antes do show, assim que toda a montagem for finalizada", acrescentou a empresa.

Profissionais ouvidos pelo GLOBO afirmam que, caso o cronograma seja cumprido à risca pela artista, Madonna deve deliberar, durante os ensaios, sobre os posicionamentos e enquadramentos de câmeras no show, para as imagens que serão transmitidas nos telões e na TV (via TV Globo, Globoplay e Multishow). A reverberação do som será outro ponto de extrema atenção nos ensaios.

— As apresentações dessa turnê foram feitas, até agora, em espaços fechados. E aqui é um ambiente aberto, numa praia... Então, o som se propaga de uma forma diferente. Podemos ter influência da maresia, por exemplo. Tudo isso tem quer ser levado em conta — analisa um profissional ouvido pelo GLOBO, diretamente envolvido na produção do show. — A estrutura toda do palco já está pronta. Agora, são detalhes que vamos fazendo, até sábado, para o espetáculo ficar bonito na foto.

