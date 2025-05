Será que "O Agente Secreto" pode sufar na onda de sucesso de "Ainda Estou Aqui"? Diretor responde

A- A+

Kleber Mendonça Filho, diretor pernambucano que está em Cannes, na França, para o lançamento de "O Agente Secreto", no Festival de Cannes, foi questionado, durante uma entrevista exclusiva para o Splash Uol, se o seu novo filme poderia sufar na onda de sucesso que "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, teve no ano passado.

"O Agente Secreto", que teve a sua primeira exibição durante a programação do festival, no início da tarde do domingo (18), além da calorosa recepção da comitiva, com muito frevo, foi aplaudido de pé, durante 13 minutos, pela plateia.

Sucesso do cinema brasileiro continua?

Em resposta, Kleber Mendonça afirmou que seu novo longa chega em um cenário positivo.

"Eu acho que o agente secreto chega em um momento histórico muito interessante. Meses depois de 'Ainda Estou Aqui', que é um filme que tá chegando com um grau de exposição que eu acho que é bem grande para ele, para o filme em si, mas também para o cinema brasileiro", disse o diretor.

O cineasta explicou que um dos pontos favoráveis para a grande exposição do filme de Walter Sallses foi o "sistema de coprodução".

"É um filme, também, feito dentro de um sistema de coprodução; que eu acho até que deveria ser mais frequente no Brasil. É uma uma coprodução do Brasil com a França, a Holanda e a Alemanha", detalhou.

Kleber Mendonça destacou ainda, porém, que é impossível "prever a continuidade" do sucesso do cinema brasileiro no exterior.

"A continuidade também precisa existir a partir das histórias que a gente escolhe contar, né? Meu último filme era um ensaio. Então, ele já nasce como uma peculiaridade do cinema. 'O Agente Secreto' é uma ficção, que está mais dentro do que, talvez, o mercado sabe trabalhar; mas é muito difícil prever a continuidade", finalizou o pernambucano.

Veja também