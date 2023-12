A- A+

celebridades "Sereia nua": relembre cinco momentos em que Deborah Secco quebrou a internet em 2023; veja fotos Estrela de Elas por Elas postou video nua no Instagram e apostou em looks ousados ao longo do ano

Deborah Secco quebrou a internet nesta última terça-feira (12) ao postar uma vídeo nua em seu camarim. Com cabelos longos cobrindo os seios, a atriz escreveu na legenda do Instagram que estava 'sereiando'. Mas, essa não é a única vez que a estrela de Elas Por Elas de 44 anos 'sereiou' esse ano. Confira os momentos em que a Deborah Secco roubou a cena em 2023:

Lollapalooza 2023

Existem muitas formas criativas de usar um cinto: na cintura, sobre o vestido, no quadril... . Deborah decidiu que nenhuma dessas era ousada o suficiente, então dispensou a blusa e foi para o Lollapalooza 2023 usando um cinto como top

Cinto como top? Deborah Secco esbanjou criatividade no Lollapalooza — Foto: Reprodução

O look ousado foi assinado pelo styling Erick Maia e figura peças das marcas Icona e Kengá, incluindo uma calça baixa, que deixava a calcinha cavada à mostra. Na cabeça, a atriz apostou em um pequeno capuz vermelho, com óculos da mesma cor, acessórios prateados e uma longa trança.

Fotos sensuais com o marido



Deborah Secco fez ensaios sensuais com o marido ao longo do ano — Foto: Reprodução

Deborah Secco surpreendeu o público em maio com um ensaio fotográfico no qual posou de calcinha e sutiã com seu marido, Hugo Moura. O casal parece se divertir em meio à intimidade das fotos, evidenciando a química que compartilham.

"Não tenho muitos pudores em expor meu corpo. É só mais um corpo" disse a atriz em entrevista à Quem sobre a relação com seu corpo e sensualidade "Eu entendi que sou uma mulher sensual. Talvez eu seja uma mulher muito livre, muito confortável em ser quem eu sou e independentemente da opinião alheia"a completou.

Bruna Surfistinha

A atriz já interpretou a ex-prostituta Bruna Surfistinha em um filme de 2011, e, em fevereiro deste ano, ela reviveu a personagem no Baile da Vogue. Ela chegou ao Copacabana Palace de micro shortinho e escondeu os seios com duas estrelas-do-mar, bem fiel ao tema 'Sonho de uma noite de verão'.

Atriz reviviu a personagem Bruna Surfistinha no Baile da Vogue — Foto: Reprodução

Ela disse ao gshow que a filha, Maria Flor, adorou o look e explicou o que acha ter em comum com a Bruna.

"Eu acho que é a força da mulher. Que tem que passar por qualquer coisa para seguir triste, às vezes feliz, no auge ou na derrota, a gente tem força para seguir. Ótima mensagem. Somos nós, mulheres" disse a atriz ao gshow.

The Masked Singer

Na semifinal do 'The Masked Singer', Deborah Secco foi a jurada convidada e arrasou com um look coladinho. Ela usou um macacão cujas cores verde e preta criavam uma ilusão de ótica, criando a aparência de um tanquinho na barriga da atriz.

Estrela de Elas por Elas usou macacão coladinho com ilusão de ótica — Foto: Reprodução

Além de acentuar o corpo, ela usou uma peruca preta com franjinha para ressaltar o aspecto futurístico do conjunto.

Toalha na cabeça

Apenas a Deborah Secco consegue aparecer no Prêmio Multishow de toalha na cabeça e ainda parecer deslumbrante. A estrela da Globo usou o acessório em conjunto com um top e saia longa brancos. E, é claro, a barriguinha de fora não podia faltar.

Nas redes, os usuários acharam graça do outfit. Uma pessoa escreveu "As definições de 'bota uma melancia no pescoço" foram atualizadas". Outra disse "a Secco toda molhada do banho direto para o Prêmio Multishow 2023".

Deborah Secco usa toalha como look no Prêmio Multishow 2023 — Foto: Reprodução/Instagram

