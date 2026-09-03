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BOEMIA

Serenata em Petrolina resgata memória com música e boemia pelas ruas da cidade

5ª edição da Serenata vai reunir artistas e o grupo Seresteiros do Vale

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Serenata acontece no próximo dia 12 de setembro pelas ruas da cidadeSerenata acontece no próximo dia 12 de setembro pelas ruas da cidade - Foto: Deivid Menezes/Divulgação

O clima de saudosismo e boemia em Petrolina, Sertão pernambucano, vai pairar pela cidade no próximo dia 12 de setembro com a 5ª edição da Serenata da Nossa Petrolina.

Com concentração em frente à Catedral, e com a bênção do padre, público, artistas e o grupo Seresteiros do Vale sairão em cortejo pelas ruas da cidade em celebração à música de outrora.

 

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A programação, com início às 18h30, vai seguir até a Praça 21 de Setembro, e por lá gerações de artistas se encontram para, em uníssono, resgatar memórias.

Antes da chegada, algumas personalidades com contribuições à cultura da Região ganham homenagem em paradas durante o percurso.

Entre os nomes estão Cicinho Sanfoneiro, Idelzuite Batista de Siqueira Barbosa e Dona Dalva da Manteiga de Rajada.

Gratuito, o evento vai disponibilizar mesas e cadeiras ao público da terceira idade.

SERVIÇO
5ª edição da Serenata da Nossa Petrolina
Quando: Sábado, 12 de setembro, a partir das 18h30
Onde: Catedral de Petrolina (concetração)
Acesso gratuito
Informações: (87) 3862-9232

 

 

 

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