"Serendiptia", espetáculo do Grupo Quina de Teatro, se apresenta em Olinda, quarta (14)

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O espetáculo de animação "Serendiptia", do Grupo Quina de Teatro, terá uma única apresentação no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na próxima quarta-feira (14), às 15h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria 1h antes do espetáculo, que recomenda a classificação etária de 6 anos.



Um dos premiados na edição deste ano do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos na modalidade Cenas Curtas, a peça utiliza a técnica de animação Humanette, que combina os corpos dos atores e atrizes aos dos bonecos.



Curta temporada

A apresentação marca a estreia de Serendiptia na versão de espetáculo, com 50 minutos de duração. Além de Olinda, o espetáculo será apresentado no dia 23, às 19h, no teatro da Escola Técnica Alfredo Freyre, em Água Fria, e no dia 4 de novembro, às 19h30, na Escola João Pernambuco, na Várzea.Todas as apresentações têm acessibilidade em Libras.



O espetáculo conta com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, por meio do edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc PNAB – Pernambuco. Em sua primeira participação em um festival, o grupo recebeu três indicações de melhor espetáculo nas categorias Melhor Direção de Cena Curta, para Danilo Santos e João Pedro Pinheiro, Prêmio Técnico, de Melhor Conjunto de Elenco e Melhor Cena Curta.



Sobre "Serendiptia"

Eles querem dominar o mundo, mas mal conseguem ficar de pé. Caindo em confusões, encontrando o que não estão procurando, Chinchin, Jopy, Nãni, Ílo e Rãn são cinco pequenas criaturas do planeta Serendiptia condenadas a vagar pelo espaço em órbita para sempre. Até que um disco dourado bate neles e a nave cai na terra. Agora, nossos vilões

intergalácticos tentam sobreviver no mais estranho dos universos: o mundo dos humanos.



Ficha Técnica:

Elenco: Cínthia Clara, Danilo Santos, João Pedro Pinheiro, Larissa Pinheiro e Márcio Allan

Direção: Danilo Santos e João Pedro Pinheiro

Dramaturgismo: João Pedro Pinheiro

Cenografia e Cenotécnica: Danilo Santos

Criação e Confecção de Figurino: Isabella Seraphim

Iluminação e Operação de luz: Arthur Marinho

Operação de som: Carlos Ferreira

Contrarregragem: Rony Severiano

Produção: Danilo Santos e Larissa Pinheiro

Assistência de Produção: Jãvi Lima

Designer: Carlos Pontes

Fotografia: Camila Ferreira



SERVIÇO:

Espetáculo "Serendiptia", com o Grupo Quina

Quando: Quarta (14), às 15h.

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa – avenida Joaquim Nabuco, Varadouro - Olinda

Ingressos gratuitos com distribuição 1 h antes na bilheteria do teatro

Classificação etária: a partir de 6 anos

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