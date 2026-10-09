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Artes Cênicas

"Serendiptia", espetáculo do Grupo Quina de Teatro, se apresenta em Olinda, quarta (14)

Montagem premiada faz única apresentação no Teatro Fernando Santa Cruz, às 15h

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Espetáculo "Serendiptia", do Grupo Quina de Teatro, será apresentada em Olinda na próxima quarta (14)Espetáculo "Serendiptia", do Grupo Quina de Teatro, será apresentada em Olinda na próxima quarta (14) - Foto: Divulgação/Janeiro de Grandes Espetáculos

O espetáculo de animação "Serendiptia", do Grupo Quina de Teatro, terá uma única apresentação no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na próxima quarta-feira (14), às 15h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria 1h antes do espetáculo, que recomenda a classificação etária de 6 anos.

Um dos premiados na edição deste ano do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos na modalidade Cenas Curtas, a peça utiliza a técnica de animação Humanette, que combina os corpos dos atores e atrizes aos dos bonecos.

Curta temporada
A apresentação marca a estreia de Serendiptia na versão de espetáculo, com 50 minutos de duração. Além de Olinda, o espetáculo será apresentado no dia 23, às 19h, no teatro da Escola Técnica Alfredo Freyre, em Água Fria, e no dia 4 de novembro, às 19h30, na Escola João Pernambuco, na Várzea.Todas as apresentações têm acessibilidade em Libras.

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O espetáculo conta com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco,  por meio do edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc PNAB – Pernambuco.  Em sua primeira participação em um festival, o grupo recebeu três indicações de melhor espetáculo nas categorias Melhor Direção de Cena Curta, para Danilo Santos e João Pedro Pinheiro, Prêmio Técnico, de Melhor Conjunto de Elenco e Melhor Cena Curta.

Sobre "Serendiptia"
Eles querem dominar o mundo, mas mal conseguem ficar de pé. Caindo em confusões, encontrando o que não estão procurando, Chinchin, Jopy, Nãni, Ílo e Rãn são cinco pequenas criaturas do planeta Serendiptia condenadas a vagar pelo espaço em órbita para sempre. Até que um disco dourado bate neles e a nave cai na terra. Agora, nossos vilões
intergalácticos tentam sobreviver no mais estranho dos universos: o mundo dos humanos.

Ficha Técnica:
Elenco: Cínthia Clara, Danilo Santos, João Pedro Pinheiro, Larissa Pinheiro e Márcio Allan
Direção: Danilo Santos e João Pedro Pinheiro
Dramaturgismo: João Pedro Pinheiro
Cenografia e Cenotécnica: Danilo Santos
Criação e Confecção de Figurino: Isabella Seraphim
Iluminação e Operação de luz: Arthur Marinho
Operação de som: Carlos Ferreira
Contrarregragem: Rony Severiano
Produção: Danilo Santos e Larissa Pinheiro
Assistência de Produção: Jãvi Lima
Designer: Carlos Pontes
Fotografia: Camila Ferreira

SERVIÇO:
Espetáculo "Serendiptia", com o Grupo Quina
Quando: Quarta (14), às 15h.
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa – avenida Joaquim Nabuco, Varadouro - Olinda
Ingressos gratuitos com distribuição 1 h antes na bilheteria do teatro
Classificação etária: a partir de 6 anos

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