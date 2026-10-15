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RMR Seresta North Way encerra programação neste fim de semana em Paulista Com repertório dedicado aos clássicos românticos, programação de encerramento acontece neste sábado (17) e domingo (18)

A Seresta North Way encerra sua programação neste sábado (17) e domingo (18), a partir das 16h, no Paulista North Way Shopping, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O evento reúne apresentações de música romântica e clássicos da seresta, além de opções gastronômicas, área infantil e serviço de personal dancers, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e dança para o público.

No sábado, a programação conta com shows de Expresso ao Passado e Banda Luminar.

As atrações apresentam repertórios com sucessos da música romântica, convidando o público a relembrar canções conhecidas e aproveitar a noite ao som de diferentes gerações.

Já no domingo, o encerramento fica por conta de Will Nuance e Augusto César Filho.

Os artistas levam ao palco músicas que marcaram a seresta e prometem embalar o público em uma programação voltada aos admiradores do gênero e aos encontros dançantes.

Além dos shows, o evento oferece estações gastronômicas e de bebidas, espaço infantil e serviço de personal dancers, profissionais que acompanham os participantes durante as danças.

A estrutura do evento busca ampliar as opções de entretenimento para casais, famílias e grupos de amigos que desejam aproveitar o fim de semana. | Foto: Paulista North Way Shopping

Realizada na área externa de eventos do shopping, a seresta integra a programação de lazer do empreendimento e reúne atrações dedicadas à música romântica.

A proposta também valoriza canções que permanecem na memória afetiva do público e fazem parte da história do gênero musical.

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