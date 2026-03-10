"Seresta North Way" tem datas confirmadas e promete noite de nostalgia para o público
Evento gratuito contará com a participação de Kelvis Duran e Armando Fuentes, entre outros artistas
O Paulista North Way Shopping realiza, neste mês de março, a segunda edição da Seresta North Way. Entre as atrações confirmadas estão Kelvis Duran e a banda Trepidants.
Após o sucesso da estreia, em novembro de 2025, este ano o evento será realizado em dois finais de semana, nos dias 14, 15, 21 e 22 de março, na área externa de eventos do shopping, com entrada gratuita.
O festival, que tem como proposta celebrar a música romântica e tradicional, busca transportar o público para uma atmosfera repleta de nostalgia, com a participação de nomes conhecidos da música romântica.
Neste sábado (14), o show será por conta de Mevinha Queiroga e Kelvis Duran. Já no domingo (15), será a vez da Família Chumbago e o grupo Trepidants, com participação de Vicente Jr.
No segundo fim de semana, a Orquestra Montreal e Walter Ventura serão os responsáveis por animar o público no sábado (21). No domingo (22), a festa começa com a apresentação da Banda Os Karetas e encerra com o romantismo de Armando Fuentes.
Durante os quatro dias do evento, além dos shows ao vivo dos artistas convidados, também estará disponível para o público as estações gastronômicas, espaço kids e o serviço de personal dancers com o Studio de Dança Arte e Movimento.
Serviço
Seresta North Way
Quando: 14, 15, 21 e 22 de março, das 17hs às 20hs
Onde: Paulista North Way Shopping.
Entrada gratutita
*Com informações da assessoria de imprensa