SHOW Sérgio Cassiano celebra 20 anos do álbum "Ciência da Festa" com show no Teatro do Parque O músico se apresenta nesta sexta, ao lado do grupo Julião e o Forró do Suco Elétrico, tocando canções do seu álbum de estreia solo

Remontando ao ano de 2004, o percussionista, compositor e cantor Sérgio Cassiano – um dos fundadores da banda Mestre Ambrósio – lançava o seu primeiro álbum solo, “Ciência da Festa”, um trabalho independente, ancorado na diversidade da cultura popular brasileira, em especial, em suas raízes pernambucanas, e conceituando a “festa” como um lugar potente de encontros, ritos e resistência.

Em “Ciência da Festa” – indicado ao Prêmio Claro de Música de 2005 como “Melhor Álbum de MPB” –, Sérgio Cassiano assumiu o lugar de protagonismo que, no Mestre Ambrósio, era dividido com Siba Veloso, sendo intérprete e compositor central das 12 faixas do disco, que tem a percussão como matriz e elemento condutor das canções.

Agora, pouco mais de duas décadas depois, “Ciência da Festa” é rememorado com o show que Sérgio Cassiano apresenta, nesta sexta (15), às 19h, no Teatro do Parque, bairro da Boa Vista, centro do Recife. Celebrando os 20 anos da obra, Cassiano tocará acompanhado de Julião e o Forró do Suco Elétrico, grupo que, desde o ano passado, vem embalando os arrasta-pés com uma roupagem psicodélica para o forró.

“Ciência da Festa”

Na época em que foi lançado “Ciência da Festa”, o Mestre Ambrósio já havia dado “a parada” que durou 18 anos, mas, o álbum já tomava os pensamentos de Sérgio Cassiano antes disso.

“Havia um anseio já, de muito tempo (...). Eu me preparei para isso [lançar um trabalho solo] desde que comecei a tocar, porque, enquanto artista, eu sempre quis ser um criador”, conta Sérgio, que, atualmente com mais de 40 anos de trajetória artística, além do Mestre Ambrósio, já fez parte do Maracatu Nação Pernambuco e de bandas como Mantras, Cavalo do Cão e Coração Tribal.

“O primeiro trabalho é um momento único, marca uma inflexão e muita muitas reflexões que você tem. Quando você vai para o trabalho solo, você assume muita coisa para você, em termos de ser a ‘tampa de frente’, como a gente fala (...). E isso foi um desafio, sim. Eu sou exigente pra caramba e fiquei querendo fazer uma coisa com muito cuidado, eu tinha essa exigência assim de chegar bem chegado”, observa Sérgio.

Na época, ele montou uma banda base, formada pelo seu parceiro de Mestre Ambrósio Mazinho Lima (baixo e voz), Edinho Almeida (violão, viola e voz) e Abuhl Junior (percussão e voz) e produziu uma tiragem limitada de CDs. Atualmente, o álbum está disponível nas plataformas de streaming.

Trans-rítmica

A bagagem que Sérgio Cassiano trouxe da sua atuação como músico, e das várias vivências ao longo de sua trajetória – que também inclui o ofício de professor no Conservatório Pernambucano de Música –, se refletiu em um álbum diverso em sua sonoridade.

Em “Ciência da Festa”, ouve-se ijexá, baião, maracatu rural, capoeira e elementos outros, que dialogam entre si, sendo um álbum de sonoridade “trans-rítmica”, como ele costuma chamar.

“Eu queria que o álbum fosse diverso ritmicamente, eu acho que por conta dessa questão do percussionista”, explica o artista, que fez do ritmo a matriz condutora da feitura das canções. “Na maior parte do tempo, os ritmos vêm para resolver as canções, vêm para servir à canção”.

Suco Elétrico

Sérgio Cassiano contará com o grupo Julião e o Forró do Suco Elétrico como banda de apoio. Feiticeiro Julião (guitarras), Juvenil Silva (baixo), Drica Ayub (percussão), Ju Menezes (vocais), Tomé (banjo e cavaquinho) e Alexandre Baros (percussão) fazem a banda que traz referências setentistas e da psicodelia para criar o seu forró “eletrizado”.

“Eles nascem sob influência do Mestre Ambrósio. E são muito reverentes e respeitosos conosco, com a nossa geração. E o som casou perfeitamente, ficou muito interessante”. No show, o repertório base é do “Ciência da Festa”, além de músicas do Mestre Ambrósio e também do Forró do Suco Elétrico.

SERVIÇO

Sérgio Cassiano e Forró do Suco Elétrico - 20 anos do álbum “Ciência da Festa”

Quando: Sexta (15), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Instagram: @sergiocassianomusica / @forrodosucoeletrico / @teatrodoparqueoficial

