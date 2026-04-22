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LANÇAMENTO Sérgio Cassiano e Forró do Suco Elétrico lançam documentário sobre os 20 anos de "Ciência da Festa" Filme revisita o processo criativo do show comemorativo e será lançado presencialmente no Bar Super 8 antes de chegar ao YouTube em capítulos acessíveis

O processo de criação do espetáculo que celebrou as duas décadas do álbum “Ciência da Festa”, de Sérgio Cassiano, agora ganha um documentário que mergulha nos bastidores da montagem e nas conexões artísticas do cantor e compositor.

O filme explora as referências estéticas, visões de mundo, espiritualidades e relações criativas que atravessam a trajetória de Cassiano, destacando sua parceria com a banda Forró do Suco Elétrico.

A estreia presencial acontece nesta quarta (22), às 20h, no Bar Super 8, no Centro do Recife, aberto ao público.

A direção é assinada por Drica Ayub e Feiticeiro Julião, integrantes da própria banda, que conduzem a narrativa a partir da vivência direta no processo de construção do espetáculo.

Além da exibição inédita, a programação inclui uma conversa com músicos e realizadores envolvidos no projeto, promovendo uma troca sobre o documentário e sobre o espetáculo comemorativo apresentado em agosto de 2025, no Teatro do Parque.

A montagem nasceu da colaboração entre Sérgio Cassiano e o Forró do Suco Elétrico, iniciada em 2024, e contou com incentivo da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura do Recife.

Episódios

Dividido em quatro capítulos, o filme reúne registros do espetáculo, momentos de ensaio, bastidores e entrevistas com o artista e os músicos da banda.

Ao acompanhar o amadurecimento da montagem, o documentário revela debates conceituais e reflexões que ajudam a compreender a dimensão criativa do trabalho de Cassiano, conhecido também por sua atuação no Mestre Ambrósio.

Depois da sessão de lançamento no Recife, a produção será disponibilizada nos canais de Sérgio Cassiano e do Forró do Suco Elétrico no YouTube.

Os episódios serão publicados entre os dias 23 e 25 de abril, incluindo versões com tradução em Libras.

O lançamento marca ainda a estreia da banda em uma obra audiovisual de maior fôlego, ampliando uma linguagem que já vinha sendo experimentada em suas produções para redes sociais e plataformas digitais.

SERVIÇO

Lançamento do documentário "A Ciência da Festa de Sérgio Cassiano com o Forró do Suco Elétrico”

Quando: Quarta (22), às 20h

Onde: Bar Super 8 - Rua Mamede Simões, 144/loja 11, Santo Amaro - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @sergiocassianomusica / @forrodosucoeletrico

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