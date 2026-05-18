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FAMOSOS Sérgio Malheiros diz por que não casou com Sophia Abrahão: "o tempo passou, a gente esqueceu" Casal de atores vive relacionamento há 11 anos e já divide o mesmo teto

Sérgio Malheiros falou a respeito de seu relacionamento com Sophia Abrahão e explicou o porquê de os dois ainda não terem se casado, mesmo após 11 anos de namoro. "O tempo passou, a gente esqueceu e foi deixando para depois", disse ele em entrevista ao jornal O Globo publicada neste domingo, 17.

"Não somos casados no papel, mas nossa vida funciona em total sintonia como se fôssemos. Queríamos, até, mas fomos 'empurrando com a barriga'’. Em algum momento, até pensamos em uma data redonda, mas a verdade é que não achamos isso tão vital para a nossa felicidade", continuou o ator.



Sérgio Malheiros destacou que, por questões burocráticas, o casal tem a intenção de oficializar a união, mas sem fazer uma grande festa: "Provavelmente, será apenas uma socialização pequena, algo bem íntimo. O que importa para nós é a comunidade e a parceria que construímos, e isso independe de cerimônia."

"Temos vontade de ter filhos, sim, mas não é um plano para agora. Ainda temos tempo. Adoro criança, tenho muitos sobrinhos e afilhados. Ser irmão mais novo me deu essa proximidade com o universo infantil. É algo de que gosto muito", concluiu.

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