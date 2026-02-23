A- A+

CINEMA Cineasta pernambucano Sérgio Oliveira morre no Rio de Janeiro, aos 65 anos Diretor, produtor e roterista nascido em Caruaru trabalhou em produções como "Amor, Plástico e Barulho" (2013) e "Carro Rei" (2021)

Morreu nesta segunda-feira (23), no Rio de Janeiro, o cineasta caruaruense Sérgio Oliveira, aos 65 anos. Ele iniciou a carreira nos anos 1990, atuando como diretor, roteirista e produtor. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Sérgio era especialmente reconhecido por seu trabalho em colaboração com a diretora pernambucana Renata Pinheiro, que era também sua esposa. Ao lado dela, ele co-dirigiu o curta-metragem “Praça Walt Disney” (2011), o longa “Açúcar” (2017) e a série “África da Sorte” (2018).

Ainda em parceria com Renata, o cineasta assinou o roteiro e a produção de “Amor, Plástico e Barulho” (2013), “Carro Rei” (2021) e “Lispectorante” (2025). Ele também dirigiu os documentários “Estradeiros” (2011) e “Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos” (2016), além de ter contribuído com a escrita de “Sangue Azul” (2014), de Lírio Ferreira.



Sérgio completaria 66 anos no dia 3 de março. Ele era pai da atriz Clara Pinheiro, que atuou em produções como os filmes “Eles Voltam” (2012) e “O Som ao Redor” (2012).

A morte do cineasta foi lamentada pelo perfil oficial da Secretaria de Cultura de Pernambuco no Instagram. “Seu legado permanece como parte fundamental da história do audiovisual pernambucano e brasileiro”, diz a nota.

