Sérgio Reis vai à Justiça por indenização de R$ 4,7 milhões em ação contra condomínio de SP

A- A+

O cantor sertanejo Sérgio Reis, de 83 anos, pede à Justiça uma indenização de R$ 4,7 milhões em processo contra uma empresa de chalés. A ação, que corre na 29ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, foi acessada pelo portal Splash e corre desde 22 de agosto. Nela, o artista cobra valores pecuniários, penalidades por rescisão contratual, indenização pelo uso de sua imagem e por prestação de serviços que não foram contratados, além de danos morais.

No processo, o cantor afirma que cumpriu com suas obrigações contratuais com o Castelo Branco Acqua Show Camping e Clube, que utilizou sua imagem em propagandas de vendas de chalés. O empreendimento, que fica em Mairinque, é um “camping club de Chalés, destinado a famílias que pretendem ter o seu próprio chalé no campo”. O local possui ainda quadras esportivas, churrasqueiras, piscinas, toboáguas e rios para moradores e visitantes.

Segundo Reis, a empresa teve “um verdadeiro sucesso” e “alcançou o êxito máximo”. Conforme divulgado pelo Uol, ele calcula que foram vendidos todos os 300 chalés postos à venda, com valor médio que variou entre R$ 200 e R$ 500 mil. O cantor pontua, portanto, que a utilização de sua imagem para a comercialização dos imóveis gerou um faturamento de no mínimo R$ 60 milhões à empresa, enquanto ele recebeu apenas R$ 45 mil.

O sertanejo também afirma que existiam títulos e passaportes que garantiriam a ele ativos de contraprestação pelo uso de sua imagem, mas que não foram colocados no mercado pela empresa. Ainda segundo Reis, ele produziu programas de televisão, com diversos convidados famosos — ainda que tenha idade avançada e estivesse com saúde debilitada.

Procurada pelo Globo, a assessoria do cantor afirmou que não comentaria o caso, uma vez que o processo corre em segredo de Justiça. Já o Acqua Show não retornou o contato até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Veja também

Música Um ano sem Gal Costa: Gilberto Gil e Mundo Bita homenageiam cantora com clipe de "Barato Total"