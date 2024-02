A- A+

BBB 24 "Seria até incoerência da minha parte não mandá-lo (ao Paredão)", diz Lucas Henrique sobre Davi Lucas venceu a oitava Prova do Lídero do "BBB 24"

O participante Lucas Henrique, que venceu a oitava Prova do Líder do “BBB 24”, contou para MC Bin Laden que deve indicar Davi ao Paredão.

Bin especula que Matteus pode receber muitos votos da casa e imagina como seria um Paredão entre ele e Deniziane. Porém, Lucas confirmou que não colocaria a sister na berlinda.

"Eu não vou botar a Anny. Não tem como. Vou botar o Davi. Se ele não pegar o Anjo, vai ser ele", contou Lucas Henrique.

Lucas avaliou, ainda, que seria incoerente não mandá-lo ao Paredão. "Seria até incoerência da minha parte não mandá-lo, depois de tudo", avaliou Lucas.

Bin concordou com a opinião e afirmou que faria o mesmo. "Eu, se pego o Líder, mandaria ele direto", disse.

Na semana passada, Bin e Lucas protagonizaram uma grande briga com Davi. Mais cedo, Lucas Henrique contou as quatro pessoas que colocaria Na Mira do Líder: Davi, Fernanda, Isabelle e Deniziane.

