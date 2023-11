A- A+

biografia Série "Anderson Spider Silva" aposta no homem fora do octógono; confira entrevista com o diretor Para a Folha de Pernambuco, Caito Ortiz falou sobre os desafios de dirigir uma produção sobre o ex-lutador de MMA

Um dos destaques do Paramount+ em novembro foi o lançamento de “Anderson Spider Silva”. A série sobre o ex-lutador brasileiro estreou no dia 16 e, segundo o último levantamento divulgado pela plataforma de streaming, segue como o título mais assistido na plataforma no Brasil.

Entre tantos nomes envolvidos neste projeto, está o de Caito Ortiz (“Coisa Mais Linda”, “Papai É Pop”), seu diretor geral. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o cineasta conta que, antes de receber o convite para dirigir a série, já se considerava fã de Anderson Silva e de MMA, esporte que consagrou o atleta paulista.

“Estava muito interessado em contar uma história que quebrasse com os estereótipos do homem preto violento com uma arma na mão. Acho que a gente está devendo histórias de que escapam dessa má representação do povo negro”, contou o diretor, que comemora a possibilidade de poder mostrar no audiovisual uma família negra estruturada e amorosa.



Família negra no centro

Nos cinco episódios que compõem a série, o público é apresentado aos bastidores da trajetória esportiva de sucesso de Anderson. A produção mostra a relação do atleta com os tios, responsáveis por sua educação, assim como a paixão pela esposa e a dedicação aos filhos.



“Essa série não é sobre luta. É sobre família. Você, claramente, enxerga a força da unidade que são o Silva em volta daquela mesa farta. Eles são incríveis. Estão sempre juntos, celebrando as vitórias e presentes também nas quedas. A família Silva é a grande heroína da história”, apontou.

Lutas representadas

Ainda assim, os grandes combates travados pelo Spider no octógono não ficam de fora da série, como a vitória do torneio no Japão, onde ele conquistou seu primeiro título internacional. Segundo Caito, o grande desafio foi trazer impacto visual para essas cenas.

“Quem quer assistir à luta, vai lá no YouTube e vê de novo. O nosso objetivo era filmar as sensações que passavam na cabeça do Anderson. Ele me descreveu, na luta com o Chael Sonnen, por exemplo, quando ele levou um soco no nariz que não esperava. Então, quando a série mostra quatro Sonnens indo para cima dele, foi o que ele me disse que viu”, relatou.

Aprovação de Anderson

O próprio Anderson Silva assina como produtor executivo da série biográfica e acompanhou parte da concepção da obra. “Não tenho memória de algo que tenha sido vetado ou que ele não tenha concordado em mostrar”, relembrou. O esportista aprovou, inclusive, as alterações que precisavam ser feitas na sua história para a narrativa ganhar fluidez.

“A gente teve que pegar seis técnicos e transformar em um só, juntar quatro coisas que aconteceram separadamente, para que a dramaturgia pudesse andar. A vida é muito mais complexa do que cinco episódios de uma série. Agora, a essência das coisas foi bastante preservada. O Anderson chorou em todos os episódios. Aliás, uma das coisas mais legais era apresentar o episódio montado para ele”, revelou.

Os atores Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretam o protagonista na adolescência e na infância, mas é William Nascimento, que vive o ex-lutador na fase adulta, é quem ganha maior tempo de tela. “Desde o minuto um desse projeto, entrei em um certo pânico pensando que eu tinha que, em algum momento, achar um cara que fosse o Anderson Silva. O William me chamou muita atenção pelos olhos dele, que eram muito expressivos e tinham uma fragilidade que eu sabia que era importante para o personagem fora do octógono. Recebi mais de mil vídeos de atores do Brasil inteiro e, pessoalmente, dirigi muitos testes, mas foi só o dele que mostrei para a Paramount. Quando o vi em cena, sabia que ele era o único que poderia fazer”, disse.

No elenco da série, estão ainda Seu Jorge, Tatiana Tiburcio, Douglas Silva, Iza Moreira, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Livia Silva, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

Veja também

APL Academia Pernambucana de Letras tem nova diretoria eleita; veja os nomes