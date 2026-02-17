A- A+

Internacional Série brasileira "Emergência 53" ganha prêmio no Festival de Berlim Prêmio foi entregue nesta terça-feira (17), no Berlinale Series Market, evento dedicado ao mercado de televisão

A série brasileira "Emergência 53" foi premiada com a primeira edição do Production Excellence Award, concedido pelo Studio Babelsberg, o estúdio de cinema mais antigo do mundo, durante a 76ª edição do Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

O prêmio foi entregue nesta terça-feira, 17, no Berlinale Series Market, evento dedicado ao mercado de televisão. A honraria é concedida a uma série de destaque entre uma seleção de 20 títulos exibidos durante o festival.

Uma produção Original Globoplay em parceria com a Conspiração Filmes, Emergência 53 teve seu lançamento mundial na segunda, 16, mas tem previsão de estreia para o público geral no segundo semestre de 2026, após a Copa do Mundo de Futebol.

A série é um drama médico criado por criado por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington - nomes que também estavam envolvidos em Sem Pressão, do Globoplay - e acompanha o dia a dia de profissionais que atuam em uma unidade móvel de saúde, inspirada pelo Samu.

O elenco conta com Valentina Herszage, Heloisa Jorge (que estiveram presentes na entrega do prêmio), Ana Hikari, Emilio Dantas, Raquel Villar, Yara De Novaes, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello. Fernanda Montenegro faz uma participação especial.

Veja também