Ter, 17 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Série brasileira "Emergência 53" ganha prêmio no Festival de Berlim

Prêmio foi entregue nesta terça-feira (17), no Berlinale Series Market, evento dedicado ao mercado de televisão

Reportar Erro
Fernanda Montenegro interpreta a divertida Dona Laura na série médicaFernanda Montenegro interpreta a divertida Dona Laura na série médica - Foto: TV Press/Divulgação

A série brasileira "Emergência 53" foi premiada com a primeira edição do Production Excellence Award, concedido pelo Studio Babelsberg, o estúdio de cinema mais antigo do mundo, durante a 76ª edição do Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha.

Leia também

• "Bridgerton": Netflix revela trailer oficial da parte 2 da quarta temporada da série; assista

• "Spider-Noir", série do Homem-Aranha com Nicolas Cage, ganha prévia e data de estreia

• "Emergência 53", focada numa equipe de saúde móvel, é nova aposta médica da Globo

O prêmio foi entregue nesta terça-feira, 17, no Berlinale Series Market, evento dedicado ao mercado de televisão. A honraria é concedida a uma série de destaque entre uma seleção de 20 títulos exibidos durante o festival.

Uma produção Original Globoplay em parceria com a Conspiração Filmes, Emergência 53 teve seu lançamento mundial na segunda, 16, mas tem previsão de estreia para o público geral no segundo semestre de 2026, após a Copa do Mundo de Futebol.

A série é um drama médico criado por criado por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington - nomes que também estavam envolvidos em Sem Pressão, do Globoplay - e acompanha o dia a dia de profissionais que atuam em uma unidade móvel de saúde, inspirada pelo Samu.

O elenco conta com Valentina Herszage, Heloisa Jorge (que estiveram presentes na entrega do prêmio), Ana Hikari, Emilio Dantas, Raquel Villar, Yara De Novaes, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello. Fernanda Montenegro faz uma participação especial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter