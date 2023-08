Série de Percy Jackson ganha trailer data de estreia; confira

A- A+

"Percy Jackson e os Olimpianos" é uma saga de cinco livros escritos por Rick Riordan e inspirados em uma mistura de Harry Potter com a mitologia grega. A série foi adaptada para as telonas em 2010 com diversas críticas que não levaram o projeto para frente. Mas recentemente a Disney anunciou que estaria trabalhando em uma série sobre as aventuras do filho de Poseidon.

A nova adaptação ganhou nesta sexta-feira (18) sua data de estreia: o dia 20 de dezembro. Com a revelação, veio ainda um teaser. Confira:

O enredo conta com Walker Scobell, no papel principal, Leah Jeffries e Aryan Simhadri. Além do mais, o próprio escritor da obra original trabalhou no roteiro de alguns episódios.

