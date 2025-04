A- A+

Televisão Série "Destino Pernambuco" estreia em rede nacional, na tela da TV Brasil Com 13 episódios, produção visita diferentes paisagens pernambucanas

Estreou em rede nacional, na TV Brasil, o programa “Destino Pernambuco”. Produzida pela TV Pernambuco, a série é exibida todas as terças-feiras, às 13h30.

A produção pernambucana foi finalista do Prêmio TAL 2024, promovido pela Rede Tal, que reúne cerca de 140 canais públicos de 20 países da América Latina.

Ao longo de 13 episódios, “Destino Pernambuco” visita diferentes localidades do Estado, revelando paisagens do Sertão, Agreste e Litoral pernambucanos. Entre as cidades visitadas, estão Recife, Olinda, Caruaru, Bonito e Buíque.

O arquipélago de Fernando de Noronha foi o cenário de estreia da temporada. O famoso destino turístico é explorado nos quatro primeiros episódios, a partir de quatro elementos essenciais para o lugar: sol, mar, patrimônio histórico e meio-ambiente.

Moema França apresenta o programa, assinando também direção, roteiro e edição. A ficha técnica traz ainda Adriana Victor (argumento, roteiro e edição), Uirá Ferreira (diretor de fotografia) e Letícia Maria (produção), além de Gabriel Soares, Lucas Almeida e Jéssica do Vale (edição de imagens e videografismo).

Com curadoria musical de Poliana Seabra, que também assina a produção executiva, a série traz uma trilha sonora 100% pernambucana. Músicas de artistas como Spok Frevo Orquestra, Isaar, Maciel Salú, Lia de Itamaracá e Ylana embalam os episódios.

