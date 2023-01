Série documental "Por Elas, por Nós" conta a história de mulheres Brasileiras inspiradoras

A- A+

Enquanto umas protegem aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social, outras abrem espaço para mulheres no setor da tecnologia ou lutam pela inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Enfrentando diferentes desafios no seu dia a dia, mulheres brasileiras encaram as crises econômica, social e sanitária com solidariedade e criatividade, criando soluções que funcionam para elas mas também para todas. São essas histórias que a websérie "Por Elas, Por Nós" passa a contar a partir desta terça-feira (17) no YouTube.

"Por Elas, Por Nós" é uma websérie documental, composta de cinco episódios de cerca de 10 minutos cada, que têm como tema mulheres brasileiras e seus trabalhos que desafiam fronteiras e inspiram novas ações. A série é uma produção da Revista AzMina, realizada via PROMAC, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, com patrocínio da Falconi e B3. Os episódios serão disponibilizados gratuitamente no canal da revista todas as terças.

"Nossa ideia é mostrar que mulheres estão mudando a vida de outras mulheres em diferentes áreas da sociedade. Elas encontram alternativas para seus desafios diários e ajudam a empoderá-las e fortalecê-las. Na websérie podemos contar suas histórias e os impactos que elas têm em toda a sociedade", afirma Bárbara Libório, diretora de conteúdo da AzMina.

Divididos por temas, os episódios têm direção de Camila de Moraes e roteiro de Anny Ribeiro, e colocam ao centro figuras femininas que contam suas histórias e trajetórias e seu impacto na sociedade. A série destaca, por meio de entrevistas, a força do trabalho delas, seja em casa, no escritório ou em movimentos sociais. Todos os episódios contam com tradução simultânea em Libras.

A websérie faz um retrato do país em transformação partindo das mulheres que mobilizam seu entorno de maneiras diversas.

Veja também

CULTURA "Recife é pra ficar nas férias" promete diversão para as crianças