Série "Harry Potter" anuncia primeiro ator que reprisará papel dos filmes da saga; saiba qual
Warwick Davis reprisará papel do professor Filius Flitwick
Em desenvolvimento pela HBO, a série de " Harry Potter" contará com um elenco quase todo formado por novatos no universo criado por J.K. Rowling. Nos últimos meses, a produção já anunciou vários nomes no elenco, incluindo o trio de estreantes Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout nos papéis de Harry, Hermione e Ron, respectivamente. Nomes mais conhecidos como John Lithgow, Janet McTeer e Nick Frost darão vida a Dumbledore, Minerva McGonagall e Hagrid.
Agora, a HBO anunciou o primeiro ator que irá reprisar seu personagem do cinema. Trata-se de Warwick Davis, que retornará ao papel do professor Filius Flitwick.
Além de Davis, a HBO anunciou a entrada no elenco de novos atores. Elijah Oshin como Dino Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Leigh Gill como Grampo, Sirine Saba como professora Pomona Sprout, Richard Durden como professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan como madame Poppy Pomfrey.
Leia também
• "Wandinha" e "Jorge Mautner": confira as estreias no streaming na semana de 31/8 a 6/9
• Do cinema para o streaming: "Thunderbolts*" chega à plataforma Disney+
• "Frankenstein", de Guillermo del Toro, ganha data de estreia nos cinemas e no streaming; saiba quais
A série "Harry Potter" tem lançamento previsto para 2027.