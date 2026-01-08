A- A+

Streaming Série médica "The Pitt" é renovada para a 3ª temporada pela HBO Max Anúncio foi feito antes da estreia do segundo ano, que chega à plataforma nesta quinta-feira

A série médica “The Pitt” foi renovada para a terceira temporada pela HBO Max antes mesmo da estreia do segundo ano.

O anúncio foi feito durante o evento de lançamento da nova temporada, realizado em Los Angeles, e reforça a aposta da plataforma no drama ambientado em um hospital de Pittsburgh.

Criada por R. Scott Gemmill, a produção é protagonizada por Noah Wyle, no papel do médico Michael “Robby” Robinavitch, e acompanha a rotina de um grupo de profissionais de saúde lidando com emergências, dilemas éticos e conflitos pessoais dentro do hospital.

O elenco principal conta ainda com Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Sepideh Moafi.

Para a segunda temporada, a série ganhou reforços no elenco recorrente, como Rusty Schwimmer, Jayne Taini, Annabelle Toomey, Lawrence Robinson, Brittany Allen, Bonita Friedericy, Taylor Handley, Jeff Kober, Charles Baker, Irene Choi, Laëtitia Hollard, Lucas Iverson e Zack Morris, além de Meta Golding, Luke Tennie, Christopher Thornton e Travis Van Winkle. Tracy Ifeachor, que interpretava a médica Heather Collins, não retorna no novo ano.

Produzida pela John Wells Productions em parceria com a Warner Bros. Television, “The Pitt” tem produção executiva de Gemmill ao lado de Noah Wyle, John Wells, Erin Jontow, Joe Sachs, Simran Baidwan e Michael Hissrich.

A segunda temporada estreia nos EUA nesta quinta-feira, e se passa dez meses após os acontecimentos do final da primeira temporada, exibido em abril. Os novos episódios acompanham um plantão ao longo do feriado de 4 de Julho, concentrando a narrativa em um único dia de trabalho no pronto-socorro.

Entre os temas do novo ano está a saúde mental do protagonista. Segundo Gemmill, o personagem de Wyle vai reconhecer a necessidade de ajuda, após a dificuldade em lidar com a morte de seu mentor durante a pandemia, um dos eixos centrais da primeira temporada.

No último domingo, Noah Wyle venceu o prêmio de melhor ator em série dramática no Critics Choice Awards. Ao receber o troféu, o ator agradeceu à equipe e aos parceiros de produção, destacando o trabalho coletivo por trás da série e o apoio recebido ao longo do projeto.

