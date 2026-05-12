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AUDIOVISUAL Conheça a série documental pernambucana que pode disputar indicação ao Emmy Internacional 2026 "Antártica Terra de Todos", de Patrícia Azvdo, registra trabalho desenvolvido pelo Programa Antártico Brasileiro

Uma produção pernambucana está no páreo por uma indicação ao Emmy Internacional 2026. A websérie documental “Antártica Terra de Todos”, de Patrícia Azvdo, recebeu recentemente a aprovação oficial para competir no maior prêmio da televisão mundial.

A obra audiovisual passou por uma primeira triagem técnica da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, superando milhares de inscritos do mundo todo. O processo de julgamento prevê ainda uma rodada semifinal de avaliação, entre junho e agosto, e o anúncio dos indicados, previsto para ocorrer em setembro.

O objetivo de Patrícia Azvdo é estar presente na cerimônia de gala do Emmy Internacional, que deve acontecer no dia 23 de novembro, em Nova York. No entanto, a aprovação inicial da obra já representa uma grande vitória para a documentarista recifense, que atribui a realização do projeto à própria força de vontade.



“Só consegui captar 50% da verba necessária [para a websérie], mas quando você acredita em um projeto, faz de tudo por ele. Cheguei a vender meu carro e objetos de arte. Fiz das tripas coração para tirar essa ideia do papel”, revela a documentarista recifense.

Patrícia viajou três vezes para a Antártica entre 2018 e 2023, totalizando mais de três meses no continente, com uma equipe de apenas três pessoas e a colaboração da Marinha do Brasil. Nesse período, ela observou e registrou o trabalho desenvolvido pelo Programa Antártico Brasileiro no local. O resultado já está disponível no YouTube (@TerradeTodos).

“Sou do Recife, mas sempre foquei minha trajetória profissional em produzir documentários internacionais. Eu sempre quis documentar a Antártica, porque o Brasil tem um trabalho incrível no continente antártico e que o brasileiro não conhece. A Estação Antártica Comandante Ferraz é a terceira maior do mundo, com um número enorme de laboratórios e cientistas altamente capacitados”, aponta.

A experiência fez a cineasta encarar desafios ligados às características climáticas do local. As variações bruscas de temperatura e velocidade do vento dificultaram as gravações algumas vezes, mas a pernambucana conseguiu registrar momentos incríveis, como o desabamento inesperado de uma geleira, a rotina dos pinguins na colônia de reprodução em Ushuaia e o fenômeno natural do sol da meia-noite.

Além da aprovação na etapa final para o Emmy, a websérie acumula outras conquistas ao redor do mundo. Seu currículo conta 16 prêmios internacionais, cinco menções honrosas, três indicações, um finalista, oito seleções oficiais e 55 semifinais em diferentes países.

Recentemente, a produção foi o primeiro brasileiro premiado pelo International Tourism Film Festival Africa (ITFFA), na África do Sul. No ano passado, a obra com 12 episódios conquistou o Rio Webfest e o World Film Festival in Cannes, na França.

Por conta das restrições financeiras do projeto, Patrícia não esteve presente em boa parte dos festivais em que sua obra esteve inscrita. “Os dois prêmios que recebi em Cannes ainda estão lá, porque não tive condições de mandar trazê-los”, revela a produtora, que diz ter conseguido finalizar a série “na raça”, contando com a ajuda de profissionais do Recife.



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