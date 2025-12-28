A- A+

REENCONTRO Elenco da série "Seinfeld" se reúne e registro viraliza nas redes Na foto publicadas nas redes sociais, o ator Herry Seinfeld aparece ao lado de Julia Louis-Dreyfus e Larry David

O ator e humorista Jerry Seinfeld viralizou neste domingo, 28, ao publicar uma foto no seu Instagram uma foto com parte do elenco da série "Seinfeld".

No registro descontraído, Jerry aparece ao lado de Julia Louis-Dreyfus e Larry David. "As criaturas estavam agitadas...", escreveu na legenda. Os fãs da sitcom dos anos 1990 rapidamente lotaram a publicação de comentários. "Isso é ouro, Jerry, ouro", disse um deles.

Criada por Jerry Seinfeld e Larry David, a sitcom Seinfeld foi exibida 1989 a 1998, somando 9 temporadas. A série acompanha o dia a dia de um grupo de amigos que mora num prédio no Upper West Side de Manhattan, em Nova York: comediante Jerry Seinfeld, o atrapalhado George Constanza (Jason Alexander), a frustrada Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) e o excêntrico Cosmo Kramer (Michael Richards).



Seinfeld se tornou um marco absoluto da televisão. Em seu episódio final em 1998, atraiu mais de 76 milhões de espectadores, um dos picos de audiência da história da TV americana.

Crítica e público abraçaram a visão única de uma "sitcom sobre nada", transformando expressões e situações do cotidiano em ícones da cultura pop. A série é frequentemente listada entre as melhores de todos os tempos por veículos como TV Guide e Entertainment Weekly.

Na 'vida real'

Recentemente, quem tem chamado atenção na mídia é o ator Michael Richards, que interpretou o personagem Kramer. Ele revelou que enfrentou secretamente um câncer de próstata, em 2018. O ator contou ainda que submetido a uma cirurgia para retirada total da próstata.

Essa e outras passagens da sua vida estão retratadas no seu livro Entradas e saídas (Casa das Letras). Depois do fim da série, Michael sumiu dos holofotes, principalmente depois que proferiu insultos de cunho racista a um homem na plateia de um show de stand-up que fez em 2006.

"Fiquei imediatamente arrependido no momento em que disse aquilo no palco. Era hora de desaparecer e finalmente prestar atenção de onde vinha toda a minha raiva. O máximo que eu poderia fazer por todos era ir para casa e me recompor", disse à revista People sobre a ocasião.

