Série sobre Chitãozinho & Xororó estreia sexta-feira (18); assista ao trailer

A partir da próxima sexta-feira (18) a série "As Aventuras de José & Durval" ganha as telas do Globoplay, com os irmãos Felipe e Rodrigo Simas nos papeis dos irmãos da música sertaneja, Chitãozinho & Xororó



Previsto para ter capítulos semanais lançados semanalmente - com duração de 45 minutos, cada - a série vai contar a história de José e Durval, da infância à carreira da dupla.



Caberá aos atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas viver a dupla enquanto crianças, já Andreia Hirta e Marco Ricca viverão os pais de Chitãozinho & Xororó na série.





Assista ao trailer da série, que estreia sexta-feira, 18 de agosto, no Globoplay:

