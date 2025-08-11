A- A+

STREAMING Série sobre o cineasta Martin Scorsese ganha primeiro trailer e data de lançamento; veja Robert De Niro, Steven Spielberg e Margot Robbie estão entre os artistas que participam da produção

O cineasta Martin Scorsese (de ''Os Bons Companheiros'' e ''O Lobo de Wall Street''), vai sair da cadeira de diretor para virar o protagonista da série documental ''Mr. Scorsese'', produzida pelo Apple TV+. A produção, que estreia no streaming no dia 17 de outubro deste ano, revela histórias inéditas do norte-americano, como pode ser visto no primeiro trailer do documentário, divulgado nesta segunda-feira (11).

Martin Scorsese, de 82 anos, é um dos mais influentes cineastas do cinema mundial. Rebecca Miller será a diretora responsável por explorar a trajetória pessoal e criativa do diretor em cinco episódios, expondo conversas com Martin, depoimentos de pessoas próximas ao protagonista-título e acesso aos arquivos privados do artista.

No trailer abaixo, o cineasta conta uma história inusitada de quando pensou em invadir o estúdio das gravações de ''Taxi Driver'' para destruir o filme.

Confira o trailer:

''Mr. Scorsese'' (ou ''O Lendário Martin Scorsese'' em português) será uma oportunidade para descobrir as histórias de bastidores que cercam um dos maiores ícones do cinema. A série documental conta com a participação de celebridades como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Steven Spielberg, Margot Robbie, Cate Blanchett, Mick Jagger, Daniel Day-Lewis, Jodie Foster, entre outras personalidades.

