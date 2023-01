A- A+

MAMONAS ASSASSINAS Série sobre o grupo Mamonas Assassinas começa a ser gravada; saiba detalhes Influencer vai viver Valéria Zopello, namorada do líder do grupo, Dinho, interpretado por um ator e cantor

O grupo Mamonas Assassinas - sucesso meteórico nos anos de 1990, abruptamente interrompido após um acidente áereo que matou os cinco integrantes, em 1996 - vai ganhar uma série que começou a ser gravada nesta segunda-feira (30).

Com produção da Record TV em parceria com a Total Filmes e Sony Chanel, a série traz a tiktoker Fernanda Schneider, 20, e o cantor e ator Ruy Brissac. Ela vai viver Valéria Zopello, namorada de Dinho, este, líder do grupo, será vivido por Brissac.

Fernanda Schneider viverá a namorada de Dinho, Valéria Zopello Crédito: Reprodução/Instagram

A produção da série havia iniciado as primeiras tomadas ainda em 2016 mas, após ser interrompida pela produção, seis anos após voltou aos sets de filmagens para contar sobre a trajetória - de vida e de música do grupo, oriundo de Guarulhos, em São Paulo.



Os Mamonas, formado por Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rassec e os irmãos Sérgio e Samuel Reoli, deixaram um único álbum de estúdio, o da estreia do grupo, em 1995. "Mamonas Assassinas" (EMI) vendeu, à época, mais de 3 milhões de cópias.



Na página oficial do grupo no Instagram, é possível acompanhar passagens das gravações da série.

