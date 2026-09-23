A- A+

VÍDEOS Série traz curiosidades em obras do MASP, Pinacoteca, Museu do Ipiranga e Instituto Ricardo Brennand Projeto apresenta aspectos surpreendentes de algumas das obras mais emblemáticas dos acervos dessas instituições

Histórias, curiosidades e bastidores da cultura do Brasil são o ponto de partida da nova série de vídeos “Lado B3”, desenvolvida pela B3 em parceria com o MASP, a Pinacoteca e o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e o Instituto Ricardo Brennand, no Recife.

O projeto apresenta aspectos surpreendentes de algumas das obras mais emblemáticas dos acervos dessas instituições. Ao longo dos vídeos, especialistas revelam detalhes pouco que costumam passar despercebidos durante uma visita ao museu.

Para se ter uma ideia, há histórias como a de uma pintura de grandes dimensões que precisou entrar no museu por uma janela, alám da trajetória da primeira paisagem a óleo produzida nas Américas.

Também curiosidades sobre objetos criados para responder a costumes hoje quase esquecidos, como as chamadas "xícaras de bigode", em explicação dada pela presidente da Academia Pernambucana de Letras (APL), Margarida Cantarelli.



Ainda no IRB, há detalhes sobre a coleção Frans Post, que registra algumas das primeiras imagens profissionais da paisagem brasileira. Também mais detalhes sobre a recriação do Julgamento de Fouquet, representado através de bonecos de cera, entre outras informações importantes para qualquer visitante.

Os quatro museus contam com datas e horários de entradas gratuitas viabilizadas pelo patrocínio da B3 e já beneficiaram mais de 102 mil pessoas. Os conteúdos poderão ser acessados por meio de uma página especial criada exclusivamente para a iniciativa.

Serviço

Série: Lado B3

Museus participantes: MASP, Pinacoteca de São Paulo, Museu do Ipiranga e Instituto Ricardo Brennand

Onde assistir: https://content.b3.com.br/patrocinios-culturais/

Lançamento: 22 de setembro

Veja também