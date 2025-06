Séries da Netflix impulsionam popularidade de Ayrton Senna nos EUA, indica estudo

A- A+

Um estudo da plataforma de pesquisa Opinion Box, realizada dentro dos Estados Unidos, indicou que o sucesso das séries da Netflix "Drive To Survive" e "Senna", voltada para os bastidores da Fórmula 1 e da biografia do piloto, fizeram com que o público norte-americano "descobrisse" o brasileiro Ayrton Senna.

Foram ouvidas 1.532 pessoas, e 41% delas disseram que descobriram o piloto há menos de um ano; já 57% dos americanos declararam que já tinham conhecimento sobre o brasileiro.

Dentro deste universo de 57% de pessoas que conheciam Senna, praticamente metade disse que passou a conhecer o piloto por meio das séries lançadas pela Netflix: 12% afirmaram ter conhecido o piloto por meio da série Drive To Survive, enquanto outros 12% por causa da biografia de Senna.

"No mercado, é nítido o impacto que o Senna teve na geração que tem hoje entre 40 e 70 anos. Existe praticamente um nicho todo que se apaixonou pela modalidade através da torcida por ele, e que segue apaixonada até hoje, muito tempo depois", aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas e que comercializa pacotes para o GP de São Paulo de Fórmula 1.

"Está claro que, hoje, a forma como um evento esportivo é divulgado e transmitido é tão importante quanto o próprio evento Novos ângulos, bastidores, detalhes técnicos, falas antes ocultas, além dos conteúdos relacionados, com a vida pessoal dos envolvidos, para muitas pessoas, são mais importantes que os resultados dos jogos ou das provas", alerta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana.

Depois de sucesso com 'Drive To Survive', Netflix avalia transmissão ao vivo da Fórmula 1

A Netflix avalia entrar na disputa pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos, a partir da temporada de 2026. Atualmente, a detentora oficial no país é a ESPN, mas o contrato vai apenas até dezembro deste ano. A informação foi inicialmente revelada pela agência Reuters.

O desejo de conseguir os direitos de exibição da F1 nos Estados Unidos também tem a ver com uma das principais produções da plataforma, a série documental Drive to Survive, que conta os bastidores das provas, pilotos e escuderias, e que no início de março lançou a sétima temporada.

"O grande sucesso que está passando a Fórmula 1 é o resultado da transformação de um negócio de esportes em entretenimento e de sua estratégia de marketing que se orientou para o digital e para as mídias sociais", avalia Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

