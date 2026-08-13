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FOTOGRAFIA Serra Negra ganha imersão fotográfica gratuita durante o Pernambuco Meu País Experiência conduzida por Max Levay reúne fotografia, patrimônio, artesanato, natureza e cultura popular entre sexta (14) e domingo (16)

O olhar fotográfico ganha novos caminhos em Serra Negra, distrito de Bezerros, neste fim de semana. Entre esta sexta (14) e domingo (16), o projeto Pernambuco em Frames – Experiência Fotográfica Multicultural promove uma imersão gratuita que integra fotografia, memória, manifestações populares, artes visuais, artesanato e paisagens naturais.

A iniciativa integra a programação do 3º Festival Pernambuco Meu País.

Idealizada pelo fotógrafo pernambucano Max Levay, que completa 25 anos de trajetória profissional e 50 de vida, a ação é realizada pelo Coletivo Cenas Assinadas, com produção executiva de Patrícia Levay. A proposta parte do conceito de “Educação pelo Olhar” e convida participantes a experimentar a fotografia como ferramenta de aproximação com o território.

A experiência pretende estimular uma relação direta com personagens, espaços e manifestações culturais de Serra Negra.

Segundo Max Levay, “a fotografia enquanto observação participante: uma experiência de imersão total do olhar no cotidiano de um território. Longe da postura de mero espectador, o fotógrafo habita o espaço, vivencia a rotina local e estabelece uma troca genuína com os sujeitos e a paisagem cultural.”

As atividades acontecem diariamente das 14h30 às 17h30 e foram organizadas em percursos temáticos. Na sexta-feira (14), o roteiro parte do Memorial J. Borges, na área urbana, com orientações para fotografar museus e galerias.

Depois, os participantes visitam os ateliês de Pablo Borges e Bacaro Borges antes de seguirem para a vila de Serra Negra. Por lá, o programa inclui registros dos Papangus e das máscaras produzidas por Josy e Claudio, além de uma caminhada pelo comércio, artesanato e Igreja São Francisco Xavier.

O encerramento será no Mirante do Polo Cultural, com foco na fotografia do pôr do sol.

No sábado (15), o artesanato e as artes plásticas assumem o protagonismo. A programação começa no ateliê Albino Arte no Palito, onde será possível acompanhar a produção artesanal e exercitar técnicas de macrofotografia.

Na sequência, o grupo passa pelo Caminho dos Eucaliptos, na PE-105, para conhecer as esculturas feitas em troncos por Wenceslau Lima. Na vila, haverá ainda o acompanhamento do trabalho do artista Robeval Lima e registros do cotidiano da Rua Augusta. O percurso termina novamente no mirante.

Já no domingo (16), a proposta se volta à natureza. O circuito ecológico será realizado com acompanhamento de guia local, incluindo formações rochosas, mirantes e áreas do Parque Ecológico.

O deslocamento será alternado entre veículos Toyota e caminhadas. Depois da passagem pelo Mirante do Cruzeiro, os participantes retornam à vila para concluir a experiência no Mirante do Polo Cultural.

O projeto é aberto a estudantes, fotógrafos profissionais ou amadores e qualquer pessoa interessada em imagem, cultura e território. A participação é gratuita e as inscrições continuam disponíveis para quem já estiver em Serra Negra ou puder chegar por conta própria. O transporte em van partindo do Recife, oferecido pela organização, já teve todas as vagas preenchidas.

SERVIÇO

Pernambuco em Frames – Experiência Fotográfica Multicultural

Quando: Sexta (14) a domingo (16), das 14h30 às 17h30

Onde: Serra Negra - Bezerros-PE

Atividade gratuita

Inscrições/informações: Max Levay - (81) 99138-1502; Heliane Góes (produtora) - (81) 99945-0954

O roteiro está sujeito a alterações, incluindo mudanças na ordem das atividades, substituição de atrações e adequações conforme as condições da programação.



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