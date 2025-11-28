Serra Talhada recebe o 4º Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú
Evento conta com aulas-show, feira gastronômica e um concurso culinário
O município de Serra Talhada sedia, de 11 a 13 de dezembro, a quarta edição do Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú. O evento é promovido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Serra Talhada e o Instituto Cesar Santos.
Uma feira gastronômica montada na Estação do Forró oferecerá ao público um recorte da culinária da região. O espaço recebe ainda a estrutura do Cozinha Show, palco de uma série de aulas-show.
As apresentações serão comandadas por chefs renomados de Pernambuco, como Cesar Santos, Anna Corinna, Rogério Ribeiro e Mardoneo Bernardino. Eles compartilharão técnicas e receitas ao vivo com o público.
Leia também
• Com "Mary Stuart", Virginia Cavendish participa do 24º Festival Recife do Teatro Nacional
• Festival Novembro Negro divulga programação com seis espaços temáticos em Paulista
A partir da próxima quinta-feira (4), antes do início da programação oficial, os empreendimentos gastronômicos do município receberão uma série de consultorias e cursos especializados. O objetivo é preparar os estabelecimentos para o 3º Concurso Gastronômico O Petisco da Serra - Comida de Boteco.
Cada restaurante inscrito no concurso deve desenvolver uma receita especial para o festival. Os pratos passarão por voto popular e os três finalistas serão avaliados por um júri técnico. No dia 13 de dezembro,encerrado o evento, será revelada a melhor criação.
Confira a programação da Cozinha Show:
Dia 11 de dezembro (Quinta-feira)
17h às 18h30: Aula-show com a chef Monique Bezerra
19h às 20h: Aula-show com a chef Anna Corinna
20h30 às 21h30: Aula-show com a chef Anna Karinina
Dia 12 de dezembro (Sexta-feira)
17h30 às 18h30: Aula-show com o chef Rogério Ribeiro
19h às 20h: Aula-show Chef Local
20h30 às 21h30: Aula-show com o chef Adriano Oliveira
Dia 13 de dezembro (Sábado)
17h30 às 18h30: Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino
19h às 20h: Aula-show com o chef Cesar Santos
Serviço:
4º Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú
Quando: de 11 a 13 de dezembro
Onde: Estação do Forró - Centro, Serra Talhada
*Com informações da assessoria de imprensa