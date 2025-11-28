A- A+

GASTRONOMIA Serra Talhada recebe o 4º Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú Evento conta com aulas-show, feira gastronômica e um concurso culinário

O município de Serra Talhada sedia, de 11 a 13 de dezembro, a quarta edição do Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú. O evento é promovido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Serra Talhada e o Instituto Cesar Santos.

Uma feira gastronômica montada na Estação do Forró oferecerá ao público um recorte da culinária da região. O espaço recebe ainda a estrutura do Cozinha Show, palco de uma série de aulas-show.

As apresentações serão comandadas por chefs renomados de Pernambuco, como Cesar Santos, Anna Corinna, Rogério Ribeiro e Mardoneo Bernardino. Eles compartilharão técnicas e receitas ao vivo com o público.

A partir da próxima quinta-feira (4), antes do início da programação oficial, os empreendimentos gastronômicos do município receberão uma série de consultorias e cursos especializados. O objetivo é preparar os estabelecimentos para o 3º Concurso Gastronômico O Petisco da Serra - Comida de Boteco.

Cada restaurante inscrito no concurso deve desenvolver uma receita especial para o festival. Os pratos passarão por voto popular e os três finalistas serão avaliados por um júri técnico. No dia 13 de dezembro,encerrado o evento, será revelada a melhor criação.

Confira a programação da Cozinha Show:



Dia 11 de dezembro (Quinta-feira)

17h às 18h30: Aula-show com a chef Monique Bezerra

19h às 20h: Aula-show com a chef Anna Corinna

20h30 às 21h30: Aula-show com a chef Anna Karinina

Dia 12 de dezembro (Sexta-feira)

17h30 às 18h30: Aula-show com o chef Rogério Ribeiro

19h às 20h: Aula-show Chef Local

20h30 às 21h30: Aula-show com o chef Adriano Oliveira

Dia 13 de dezembro (Sábado)

17h30 às 18h30: Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino

19h às 20h: Aula-show com o chef Cesar Santos

Serviço:

4º Festival Gastronômico do Sertão do Pajeú

Quando: de 11 a 13 de dezembro

Onde: Estação do Forró - Centro, Serra Talhada



*Com informações da assessoria de imprensa

