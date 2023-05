A- A+

ACORDO Sertanejo Bruno faz acordo com influencer e pagará indenização por piada sexista Cantor publicou uma imagem da influenciadora Thaliane Pereira nas redes sociais com uma legenda sexista

O cantor Bruno, que faz dupla com Marrone, fechou um acordo de indenização por danos morais a uma influencer por ter publicado, em sua conta no Instagram, uma imagem dela ao lado de uma amiga com uma legenda sexista. A defesa do sertanejo aceitou pagar R$ 10 mil à influenciadora digital Thaliane Pereira para encerrar a ação.

Uma audiência de conciliação entre os envolvidos foi realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 4 de abril, mas o cantor já havia cumprindo o acordo e postado sua retratação nas redes sociais no dia 13 de fevereiro — embora ele já tenha apagado a retratação de seu perfil.

Responsável pela defesa de Thaliane, a advogada Gabriella Pontes Garcia afirmou que a prioridade da ação era a de demonstrar as consequências de ações como a de expor outras pessoas ao ridículo, colocando-os em situações constrangedoras.

"Eu acredito que a lição que fica desse processo é que a internet não é 'terra de ninguém'. As consequências das atitudes que a gente toma na internet vêm para a vida real, afeta as pessoas envolvidas nessas situações constrangedoras. Então, que a gente tenha mais cautela, mais cuidado, sendo pessoa pública ou não, com a imagem alheia, principalmente com a imagem de mulheres, que elas não sejam objetificadas, que elas não tenham suas imagens usadas sem consentimento", destacou Gabriella.

Na imagem, compartilhada no ano passado, Thaliane aparece em um barco segurando um peixe ao lado da amiga Luana Targino, acompanhada das palavras “Tilaska, Tilápia e Tikebra”. A publicação foi apagada pelo sertanejo pouco tempo depois.

"Que isso não se repita outras vezes, que outras mulheres não precisem passar por esse tipo de situação e que não precisem recorrer ao Judiciário para ser reestabelecida a sua moral", afirmou Gabriella.

