SEPARAÇÃO Sertanejo Bruno já apontou mãe de Marília Mendonça como motivo do fim com Murilo Huff Web recupera vídeo em que artista relembrou momentos ao lado da cantora, que morreu em acidente aéreo, em 2021

Em meio à disputa pela guarda do filho de Marília Mendonça entre a mãe da cantora, Ruth Moreira, e o ex, Murilo Huff, internautas resgataram um vídeo em que o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, comenta os bastidores do fim do relacionamento. Ele citou conflitos familiares como um dos motivos para o término.



Nesta semana, a mãe da cantora e o ex de Marília Mendonça têm trocado indiretas nas redes sociais durante a batalha judicial pela guarda unilateral de Léo Mendonça Huff.

“Amava tanto a mãe dela e ama ainda, porque acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou particular no meu ouvido por que largou o menino: porque ele estava enfrentando a mãe. ‘Não a minha mãe, não. Ninguém enfrenta, e ninguém vai tomar o lugar dela’. E é impressionante isso, né, gente? Eu fiquei com isso na cabeça, no meu coração”, afirmou Bruno na ocasião.

Tal declaração ocorreu em uma apresentação do sertanejo pouco tempo depois do acidente aéreo que vitimou Marília, em 2021.

O cantor Murilo Huff afirmou que vem procurando, junto à Justiça, revelar "verdades" que, nas palavras do próprio, ele "descobriu nos últimos meses". "Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade", ressaltou Murilo, após o caso — tratado com segredo de Justiça — se tornar de conhecimento público.



"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram.

Na mesma mensagem, Murilo diz que não deseja afastar o filho da família materna. "Nunca quis e não quero", frisa. O que ele busca é a guarda total da criança, que — desde a morte de Marília Mendonça — vem sendo cuidada pela mãe da artista, num esquema de guarda compartilhada com Murilo, o pai do menino.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo o que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", concluiu o cantor, sem detalhar o que, afinal, ele teria "descoberto" recentemente.

Ruth Moreira rebateu as acusações, de maneira indireta. Ela propagou uma mensagem de teor religioso, por meio dos Stories no Instagram. "O Senhor manda-te dizer nesta manhã: 'Continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher'. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo. O Senhor arranca e separa o joio do trigo", disse.



Em seguida, ela acrescentou: "Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus".

O advogado Robson Cunha, que representa Ruth nesse caso, esclareceu que não pode realizar nenhuma exposição detalhada acerca do processo que tramita na Justiça, para não ferir a privacidade da criança. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento", justificou, por meio de comunicado à imprensa.

A defesa rememorou traumas relacionados à morte enfrentados pela criança: "Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo".

