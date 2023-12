A- A+

Famosos Sertanejo Cristiano mostra semelhança de cicatriz do filho recém-operado com o avô e emociona web Miguel nasceu com uma má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar; já o pai do cantor sofreu infarto e precisou passar por procedimento

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, emocionou internautas nesta quarta-feira ao publicar uma imagem do seu filho Miguel, de 6 meses, com o seu pai. O cantor mostrou aos seguidores a semelhança das cicatrizes de avô e neto, que precisaram passar por cirurgias no coração.

Cristiano contou que o pai sofreu um infarto quando o artista tinha apenas 11 anos e "nasceu de novo", mas, hoje, com 88 anos, "tem muita saúde". Já o bebê passou por procedimento após um diagnóstico de cardiopatia congênita.

"2 corações valente aqui, hehehe", escreveu o sertanejo, em post no Instagram. "Agora ele fica todo todo com a cicatriz da vitória dele e do netinho".

O cantor aproveitou para lembrar que a cardiopatia congênita do Miguel não é hereditária e alertar pais para a importância de fazer o ecocardiograma fetal. O post do sertanejo gerou comoção entre internautas, que celebraram a recuperação de avô e neto.

"Obrigada por compartilhar suas vitórias e milagres com a gente, e nos motivar sobre a vida", escreveu uma fã. "Que foto linda! Quanta história de luta, força e fé nestas duas cicatrizes, hein?", disse outra. "Dois guerreiros", comentou uma terceira seguidora.



A doença cardíaca que atingiu o pequeno Miguel provoca quatro defeitos cardíacos bem específicos, que ocorrem juntos. O bebê foi submetido no dia 20 do mês passado a uma cirurgia cardíaca.

A Tetralogia de Fallot é uma condição congênita grave e rara, que afeta aproximadamente 2 em cada 10 mil crianças. Os quatro defeitos provocados pela doença são:

Um estreitamento da via de saída partindo do lado direito do coração;

Um grande defeito do septo ventricular (um orifício na parede que separa o ventrículo esquerdo do direito);

Deslocamento da aorta permitindo que sangue pobre em oxigênio flua diretamente do ventrículo direito para a aorta (causando uma derivação direita-esquerda), também chamada dextroposição da aorta;

Um espessamento da parede do ventrículo direito.

Os sintomas incluem cianose (tom de pele azulado), dispneia durante a refeição, deficit de crescimento e crises hipercianóticas (episódios súbitos e potencialmente letais de cianose grave). O diagnóstico é por ecocardiografia e o tratamento definitivo é correção cirúrgica.

Durante a cirurgia, o defeito do septo ventricular é fechado, a passagem estreitada do ventrículo direito e a válvula pulmonar estreitada são alargadas e o duto arterioso patente é fechado. Em geral, a intervenção ocorre nos primeiros 6 meses de vida e, dependendo do caso, podem ser necessárias outras operações.

O diagnóstico da doença acontece quando o médico escuta uma espécie de sopro cardíaco áspero com o estetoscópio. Além disso, a saturação de oxigênio costuma ser menor que a normal quando é medida com um sensor cutâneo. O diagnóstico é confirmado por meio de um ecocardiograma, que mostra os quatro defeitos cardíacos.

