música Sertanejo é um dos ritmos mais ouvidos no Brasil Originário das regiões interioranas do Brasil, o sertanejo possui uma forte ligação com a cultura rural

O mercado de música no Brasil é bastante diversificado e dinâmico, refletindo a rica mistura de culturas e estilos musicais do país. De acordo com o relatório da entidade Pro Música Brasil, referente ao ano de 2023, o cenário fonográfico brasileiro apresentou crescimento em seus valores totais pelo sétimo ano consecutivo atingindo, em 2023, R$ 2,864 bilhões, um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior



O país é conhecido por sua diversidade musical, que inclui gêneros como sertanejo, samba, MPB (Música Popular Brasileira), funk, forró, música eletrônica, entre outros. Essa variedade reflete as influências culturais de diferentes regiões do país e, também, os perfis de ouvintes. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Globo Gente, o consumo de música é altíssimo no país: 97% dos entrevistados afirmaram ouvir música todos os dias. Dentre eles, na escolha de ritmos, a publicação ainda destaca que o sertanejo é o gênero preferido.

Os dados legitimam a popularidade do ritmo no Brasil, que é muito conhecido por suas letras que falam de amor, saudade, vida no campo e temas do cotidiano. Originário das regiões interioranas do Brasil, o sertanejo possui uma forte ligação com a cultura rural. Para Thiago Castelli, cantor e compositor, o ritmo passou por diversas transformações, desde suas raízes mais tradicionais até suas vertentes mais modernas. “Nos meus primeiros passos na indústria musical, por exemplo, explorei diferentes estilos e gêneros. O interesse pela música sertaneja foi muito por conta da autenticidade, que moldou minha identidade musical”, conta o artista.

As músicas do gênero são frequentemente tocadas em streamings, rádios, festas, festivais e rodeios e suas letras falam tanto para o público jovem quanto para os mais tradicionais, mantendo assim uma grande relevância na cultura musical brasileira. Thiago Castelli destaca que, atualmente, as redes sociais têm parte essencial para a construção de imagem, lançamento de singles e, principalmente, relação com os fãs. “Muitos artistas do segmento fazem sucesso e se tornam conhecidos por músicas que viralizam na internet. Em 2021, quando lancei “Caminho da Roça”, a faixa se tornou viral no TikTok, acumulando mais de 7 milhões de visualizações e 25 milhões de plays. Isso traz muita visibilidade e as pessoas ficam curiosas para ouvir outras músicas dos artistas”, relata.

Além da possibilidade de conquistar novos fãs, Thiago afirma que essa interação marcante nas redes sociais também abre portas para participações em produções de grandes artistas nacionais e internacionais. “Já tive oportunidade de fazer parcerias com artistas renomados como Day & Lara, Davi & Fernando e DJ Kevin. Atualmente, estou trabalhando em uma produção com a cantora Larissa Amoreli, brasileira que mora em Atlanta, Estados Unidos. É uma balada romântica cantada em português e inglês, nessas produções percebemos o quanto o sertanejo pode ser diversificado e abrangente”, explica o cantor.



Sobre Thiago Castelli

Com mais de 306 mil ouvintes mensais e 100 milhões de streams, Thiago Castelli, natural de Curitiba, desde sua infância mostrou um talento para o canto. Com o apoio de sua família, Castelli começou sua jornada musical de forma totalmente autodidata. O artista possui alguns hits na conta, como “Sextou”, “Agro Revoada” e “Peita Não que é Problema”, que consolidaram sua presença nas plataformas digitais e playlists.

Além de sua carreira como cantor e compositor, Thiago também atua com causas sociais e ambientais. O artista usa sua plataforma para levantar questões importantes e inspirar mudanças positivas, demonstrando que a música tem o poder não apenas de entreter, mas também de transformar o mundo. Um exemplo recente disso foi sua participação em campanhas direcionadas a doações destinadas ao Rio Grande do Sul.



