Sertanejo reassume liderança no streaming, no Brasil, em balanço do primeiro semestre
Levantamento da Pro-Música mostra predominância quase absoluta de repertório nacional entre as 50 faixas mais reproduzidas no país, com sertanejo, pop e funk à frente da lista
O sertanejo voltou a ocupar o primeiro lugar entre as músicas mais reproduzidas nas plataformas de streaming no Brasil.
Dados referentes ao primeiro semestre de 2026, divulgados pela Pro-Música – associação que reúne as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país – apontam a faixa "Eu Te Seguro (Ao Vivo)", de Panda e MJ Records, como a canção de maior alcance no período.
Na sequência aparecem "Jetski", parceria entre Pedro Sampaio, MC Meno K e Melody, e "Posso Até Não Te Dar Flores", gravada por DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP e MC Jacaré.
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O resultado marca o retorno do sertanejo ao topo da lista após o pagode liderar as edições anual e semestral anteriores do levantamento, ambas encabeçadas pelo Grupo Menos É Mais.
O ranking reúne, nas posições mais altas, uma gravação sertaneja ao vivo, uma produção pop e um funk, refletindo a força de diferentes segmentos da música nacional.
A presença de artistas brasileiros domina amplamente a relação das 50 faixas mais executadas.
Ao todo, 48 músicas são nacionais, representando 96% da lista. As únicas exceções são "Swim", do BTS, que ocupa a 23ª colocação, e "The Fate Of Ophelia", de Taylor Swift, na 41ª posição.
O levantamento é elaborado a partir de dados consolidados pela BMAT e considera o desempenho das músicas nas principais plataformas de streaming em operação no Brasil, incluindo Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.
A metodologia integra e pondera os números de todos esses serviços para produzir um panorama unificado do consumo musical no país, servindo como um dos principais indicadores do mercado fonográfico brasileiro.
Confira o ranking completo das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2026:
Eu Te Seguro (Ao Vivo) - Panda, MJ Records
Jetski - Pedro Sampaio, Mc Meno K, Melody
Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré
P Do Pecado (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
Diário De Um Cafajeste (Feat. Mc Tuto, Mc Negão Original) - Dj Oreia, Mc Lele Jp, Mc Meno K, Mc Ryan Sp
Reliquia Do 2T (Feat. Mc Dkziin, Mc Fr Da Norte) - Dj Gu, Mc Vine7, Mc Tuto, Mc Joãozinho Vt
Eu Me Apaixonei - Vitinho Imperador
Amo Minha Favela - Mc Meno K, Dj Japa Nk
Pela Última Vez (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais, Nattan
Tubarões (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo
Me Postou No Daily, Festa Do Big G - Mc Gp, Mc Lele Jp, Dj Davi Dogdog, Dj Andrabeat
Set Do Japa Nk 2.0 (Feat. Mc Luuky, Mc Jacaré, Mc Rodrigo Do Cn, Mc Gh Do 7, Mc Lele JP, Mc Jvila) - Dj Japa Nk, Mc Ryan SP, Mc Meno K, Mc Ig
Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) - Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn
Carnívoro - Mc Jacaré, Mc Negão Original, Mc Lele JP, DJ Japa Nk
Deixa Eu (Ao Vivo) - Murilo Huff
Gauchinha (Feat. Mc Luuky) - Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Brinquedo
Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) - Danilo & Davi
Ultima Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
Baqueado (Ao Vivo) - Panda, Ícaro & Gilmar
Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais
Vai Tomando Pock Pock (Feat. Mc Meno K & Dj Gordinho Da Vf) - Mc Lele JP, Mc Leozinho Zs, Mc Gh Original, Mc Menor Zl
Ignora (Ao Vivo) - Felipe & Rodrigo
Swim - BTS (Bangtan Boys)
Famoso Ímã / O Poderoso Chatão - Mc Lele Jp, Mc Poze Do Rodo, Mc Leozinho Zs, Dj Gordinho Da Vf
Bebe, Beija E Trai (Ao Vivo) - Mayke & Rodrigo, Panda
Quem É Esse? (Ao Vivo) - Julliany Souza
Calcinha De Renda (Ao Vivo) - Panda, Gusttavo Lima
Saudade Do Carai - Mari Fernandez, Grelo, Natanzinho Lima
Ilusão De Ótica (Ao Vivo) - Matheus & Kauan, Ana Castela
Desliza (Ólhinho No Corpinho) - Léo Santana, Melody
Seja Ex (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
Peão Todo Tatuado - Jeninho, Mariana Fagundes
Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) - Turma Do Pagode, Grupo Menos É Mais
Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) - Henrique & Juliano
Ama Um Maloqueiro - Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl
Pega A Maldade Da Bandida - Dj Luan Gomes, Mc Ws Da Leste, Delleon, Tropa Da W&S
Saudade Estranha (Ao Vivo) - Murilo Huff
Toma Gostosona - Mc Lele Jp, Dj Guh Mix
Talvez Você Precise De Mim - Veigh, Supernova Ent
Não Mexe Nas Minhas Gavetas (Ao Vivo) - Danilo & Davi
The Fate Of Ophelia - Taylor Swift
Cheiro De Culpado (Ao Vivo) - Júnior & Cézar
Famosinha - Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn
P.I.T.T.Y. (Parecendo Uma Cafetina) - NandaTsunami, Stick, Bvga Beatz, Torelli
Dois Enganados (Feat. Marília Mendonça) - Murilo Huff
Sonho De Amor (Ao Vivo) - Natanzinho Lima
Gostosin - Anitta, Felipe Amorim, Hitmaker
Vagabundo - Gusttavo Lima, Luis Fonsi
Cadeira Cativa (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano
12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) - Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar