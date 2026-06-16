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CULTURA Sertão do Pajeú sedia primeira edição do Festival de Coco de Afogados da Ingazeira Festival reúne grupos de coco de Pesqueira e Custódia em apresentações gratuitas, com oficinas de dança e degustação de comidas de quilombos

Com o fortalecimento da cultura do coco de roda, o Sertão do Pajeú vai sediar, entre 16 e 20 de junho, a primeira edição do Festival de Coco de Afogados da Ingazeira. A ação conta com shows gratuitos, intercâmbios artísticos, oficinas de dança, degustação de comidas quilombolas, música e ações de reflorestamento e doação de mudas.

Com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Afogados, da prefeitura de Afogados da Ingazeira, por meio da Secretaria de Cultura, e do Ministério da Cultura e Governo Federal, o Coco Negras e Negros do Leitão da Carapuça, Patrimônio Vivo de Pernambuco, será o anfitrião do encontro.

Além dos outros órgãos, a Secretaria de Educação de Afogados da Ingazeira também é uma das apoiadoras da ação. Aulas de dança do coco na rede pública de ensino vão ocorrer nesta quarta (16), no Centro de Educação Infantil Genedi Magalhães, e nesta quinta-feira (17), no Erem Cônego João Leite, voltada exclusivamente para estudantes da zona urbana do município.

"Será tudo de graça, para todo mundo que queira aprender e viver o Coco", destaca o líder do grupo e proponente do projeto Sebastião da Silva.

Na sexta-feira (19) de junho, a programação conta com shows na Estação Ferroviária:

16h - Samba de Coco Cachoeira da Onça;

17h - Homenagens "Amigos do Coco";

17h30 - Grupo de dança "Raízes em Movimento" e Grupo de Coco "Eu Não Tenho Amor";

18h - 15 Batucada Feminista do Pajeú

19h - Coco Negras e Negros do Leitão, com degustação de comida de quilombos e distribuição de mudas de plantas da caatinga, que complementam a iniciativa.

Por fim, no sábado (20), Dia Estadual do Coco de Roda, o cronograma cultural terá:

15h - Transporte da cidade ao Leitão, na Praça Padre Carlos Cottart;

15h - Shows no Leitão da Carapuça, na Zona Rural de Afogados;

16h - Coco Toype do Ororubá;

17h30 - Homenagens;

18h - Coco Negras e Negros, que também conta com a degustação de comida de quilombo.

Apresentações

O Coco Negras e Negros do Leitão é Patrimônio Vivo de Pernambuco e possui mais de 30 anos de atividade, dois CDs, um EP, e alguns curtas metragens, com previsão de dois dias de shows. Eles são considerados anfitriões desse gênero cultural.

Já o Samba de Coco Cachoeira da Onça é liderado por Mestra Joana, irmão de Inácio Pedro, que era mestre do Negras e Negros e morreu em 2025. Formado por sua família (filhas, filho, netas e parentes), o Samba apresentará o show "No Terreiro de Mestra Joana" nesta sexta-feira, (19).

O Samba de Coco Toype do Ororubá, criado em 2017, na Aldeia Lagoa, em Pesqueira, como expressão da cultura tradicional do povo Xukuru do Ororubá, se apresenta no território do Leitão, no sábado (20).

"A curadoria buscou integrar a tradição quilombola, da qual o Samba de Custódia é o representante, com a tradição indígena, da qual o Coco Toype do Ororubá é a melhor expressão possível. Se os pesquisadores de cultura popular afirmam que o Coco de Roda é resultado da fusão de tradições afro indígenas, então o festival terá essa intersecção", relata o pesquisador do Coco nos Sertões e produtor executivo do projeto, Leonardo Lemos.

Completando a programação, a Batucada Feminista do Pajeú, grupo percussivo que se apresentará em Afogados, e os grupos "Raízes em Movimento" e "Eu Não Tenho Amor", formados por estudantes da rede pública, estreiam em festivais de música, se apresentando também na sede do município, na Estação Ferroviária, próximo à Escola Dom Mota, no centro do município.

"É notório: a roda de coco é muito parecida com o toré dos indígenas. Vai ser um encontro lindo de reconexão e reafirmação da cultura popular de Pernambuco enquanto esse lugar original e único, adjetivos aliás que foram relacionados ao Negras e Negros do Leitão pelo Conselho de Cultura quando viraram Patrimônio Vivo em 2023", finaliza o pesquisador.

Para mais informações, o conteúdo do festival está disponível no Instagram oficial do evento.

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