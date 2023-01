Sertão tem o Afogarêta, carnaval fora de época, neste fim de semana

A- A+

Em sua 24ª edição, o tradicional carnaval fora de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, acontece neste fim de semana. O Afogarêta começa nesta desta sexta-feira (13) e termina no domingo (15), com trio elétrico com Matheus Fernandes, Psirico e Lincoln Sena puxando os foliões pela avenida Rio Branco, no Centro da cidade, onde há camarote instalado.



Leia também • Veneza Water Park tem programação especial nas férias

A micareta deve reunir, nos três dias, cerca de dez mil foliões. O Afogarêta será aberto pelo cantor Matheus Fernandes, às 22h. Já no sábado (14), a partir das 23h, quem anima os foliões é o swing baiano do Psirico. O encerramento da micareta no domingo (15) é com Lincoln Sena, às 21h.



Serviço

Afogarêta

Avenida Rio Branco – Centro, Afogados da Ingazeira-PE

Desta sexta(13) a domingo (15)

Preço: pista: R$ 180 / camarote: R$ 300

A partir da 21h

Veja também

MÚSICA Recife Trap Festival anuncia nova edição com dois dias de festa e 20 atrações no line-up