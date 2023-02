Serviço de dados móveis indisponível em Cuba após aglomeração do rapper 6ix9ine

A- A+

Os donos de telefones celulares em Cuba sofreram com a falta de disponibilidade do serviço por algumas horas na quinta-feira (16), depois que o rapper de Nova York Tekashi 6ix9ine causou aglomerações ao jogar notas de dólar em centenas de fãs reunidos no hotel em que estava hospedado.

As alterações no serviço começaram perto das 19h00 (21h00 no horário de Brasília), momento em que os usuários deixaram de ter acesso a seus dados móveis e até a comunicação telefônica foi suspensa, confirmou a AFP.

"Informamos aos nossos clientes que atualmente há um distúrbio nos serviços móveis. Estamos trabalhando na identificação da falha para o restabelecimento o mais rápido possível", disse a empresa monopolista Etecsa.

Horas depois, a empresa informou que o serviço estava sendo restabelecido. "Informamos aos usuários que os serviços de rede móvel começam a restabelecer o seu funcionamento", disse a Etecsa numa mensagem no Twitter, destacando que alguns números continuam tendo "dificuldades de acesso ao serviço".

A afetação ao serviço coincidiu com uma aglomeração de jovens, à tarde, em frente a um luxuoso hotel de Havana, onde estava o rapper americano Tekashi 6ix9ine, que chamou especialmente a atenção dos adolescentes.

"Não sabemos se ele vai dar um show", disse à AFP um jovem de 17 anos, que foi ao local com quatro amigos.

A indisponibilidade do serviço ocorreu logo após a multidão se agitar ao ver o rapper jogando notas para o alto.

Os jovens contaram que Tekashi 6ix9ine saiu em um carro e que a polícia esvaziou a avenida.

À noite, a AFP constatou a forte presença de policiais uniformizados e à paisana no local.

A velocidade da internet na ilha, tanto móvel como fixa, diminuiu significativamente nas últimas semanas.

As autoridades disseram publicamente que, em um ano, houve um aumento de mais de um milhão de usuários sem que a fraca infraestrutura de telefonia móvel da ilha pudesse suportar essa demanda.

O governo também explicou que essa situação vai melhorar com a instalação, em abril, de um cabo submarino. O acesso à internet móvel chegou em Cuba apenas em 2018.

