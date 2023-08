Sesc abre edital de ocupação para artistas visuais em Pernambuco

A- A+

As artes visuais ganham lugar de destaque no Sesc Pernambuco com o XV Salão UNICO de Arte Contemporânea. O tradicional edital de ocupação das galerias do Sesc selecionará nove artistas, que além de exporem suas obras, receberão premiação de R$ 2,5 mil cada. As inscrições começam nesta quarta-feira (23) e vão até 25 de setembro.

Chegando a sua 15ª edição, o edital se renova trazendo etapa formativa em residência online para todos os inscritos - mesmo aqueles não aprovados - oferecendo formações em expografia, curadoria e processos artísticos.Neste ano, o alinhamento conceitual das exposições se conecta ao projeto Entre-Ruas, iniciativa do Sesc Pernambuco que discute a produção cultural dentro das periferias, orbitando pautas como arte pública e produções artísticas nascidas desses contextos urbanos e periféricos.

"Qual o lugar dessa arte urbana no UNICO? Como é que se manifesta a arte urbana dentro desse cubo branco que é uma galeria”, são algumas das provocações apontados pelo coordenador do UNICO, Tacio Russo.

"Para além das artes visuais, o Sesc Pernambuco trabalha com várias linguagens no estado, e dessas talvez as formas mais amadurecidas sejam as culturas populares, de tradição, e essas manifestações acontecem em espaços públicos. O desafio é levar isso para uma galeria, um espaço que costuma ser pensado como uma caixa hermética", acrescenta o organizador.

Dentre os critérios de avaliação, preza-se pela coerência conceitual, consistência estética e ineditismo da proposta. Mais detalhes do edital e plantas-baixa para elaboração do projeto podem ser conferidos no site.

