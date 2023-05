Sesc Casa Amarela recebe show de Enddi e Isabela Leão; confira informações de ingressos e data

A- A+

Misturando músicas autorais e releituras, dança e poesia, as multiartistas Enddi e Isabela Leão se encontram no palco do Sesc Casa Amarela, neste sábado (27), às 19h30. O show “Antes de qualquer coisa: amar” também antecipa as comemorações de São João, com muito forró no repertório.

Durante a apresentação, as cantoras contam com a companhia dos músicos Daniel Alves, no violão, e Pedro Simões, no pandeiro. Além disso, o premiado sanfoneiro Ítallo Costa faz uma participação especial.

No repertório, além do chamado “forró das antigas”, as artistas trazem músicas do brega pernambucano, clássicos da MPB e canções autorais. Em abril, Enddi lançou o single “Benzinho”, composição em parceria com Isabela, que também está no setlist.



Serviço:

Show “Antes de qualquer coisa: amar”

Neste sábado (27), às 19h30

Sesc Casa Amarela (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira)

Ingressos: R$ 30, à venda através do pix (21) 98395-6298 - os nomes referentes a cada ingresso devem ser enviados para o número de WhatsApp

Informações pelo Instagram @euenddi

