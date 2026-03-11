A- A+

FOMENTO À CULTURA Sesc e Porto Digital assinam contrato para abertura de academia e comedoria no Recife Antigo Os equipamentos funcionarão de domingo a domingo e aos finais de semana

O Sesc e o Porto Digital assinaram, na última terça-feira (10), o contrato para a implementação de uma academia e uma comedoria no prédio-sede do distrito de inovação no Recife Antigo.



Os equipamentos funcionarão de domingo a domingo e aos finais de semana, o espaço também será palco de atividades culturais e recreativas abertas à comunidade.

A academia terá capacidade para 1,3 mil alunos e estará disponível todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados e será instalada no prédio da rua Cais do Apolo, 222.

A comedoria seguirá o mesmo horário ampliado, garantindo acesso contínuo a alimentação de qualidade para os frequentadores. A previsão de início das operações é abril de 2027.

O polo tecnológico reúne mais de 22 mil trabalhadores do comércio de serviços contando os próprios colaboradores do Porto Digital e aqueles vinculados às mais de 470 empresas embarcadas.

Os equipamentos representam um investimento de R$ 5,6 milhões, entre obras e instalações (R$ 3,5 milhões) e mobiliários e equipamentos (R$ 2,1 milhões). O contrato foi assinado na Fecomércio e contou com a presença de Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, e de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital

