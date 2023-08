Sesc Petrolina recebe seminário de frevo ministrado pelo grupo Artefolia

A- A+

A companhia Artefolia aporta no Sesc Petrolina, nos dias 25 e 26 de agosto, para a realização do seminário de frevo “Nessa roda cabe”. As inscrições podem ser feitas através do link disponível nas redes sociais do grupo, até este sábado (19).

O evento de caráter formativo é gratuito, voltado para moradores do município e entorno que têm trabalhos e experiências com danças populares. A programação é composta por atividades teóricas e vivências práticas, exercitando corporalidades derivadas e possibilitadas pelo frevo.



A lista com os nomes dos aprovados será divulgada nesta segunda-feira (21). Além do seminário, o Artefolia também realizará uma apresentação do espetáculo “Roda de Terreiro”, no dia 26, às 18h, na rua em frente ao Sesc Petrolina, integrando a programação do Festival Aldeia do Velho Chico.

