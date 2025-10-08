A- A+

CULTURA Plutão Já Foi Planeta faz shows em Arcoverde e no Recife; confira Banda potiguar, com 10 anos de carreira e passagens por Rock in Rio e Lollapalooza, tem duas apresentações marcadas no estado

Comemorando uma década de estrada, o grupo potiguar Plutão Já Foi Planeta é um dos nomes mais sólidos do indie rock e pop alternativo nacional e vem com uma tour que celebra sua trajetória de sucesso.



O grupo foi o vice-campeão do reality show "SuperStar", da TV Globo, e já fez performances em grandes festivais, como o Rock in Rio e o Lollapalooza.

A banda vai se apresentar em Pernambuco nesta sexta-feira (10), no Projeto Som em Pauta, às 22h, no Salão de Festas do Sesc Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O público poderá reviver hits como “Daqui Pra Lá” (2014) e acompanhar a evolução musical da banda. A turnê pernambucana ainda conta com a abertura da banda Gelo Baiano.



Os ingressos para o público comerciário custam R$ 20. Já para o público em geral custam R$ 40.

No sábado (11), a 'Plutão Já foi Pleneta' se apresenta na 17ª Mostra de Música Leão do Norte, no Sesc Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, a partir das 16h.

A Gelo Baiano também vai participar do evento. Elas se unem às bandas Lady Newton (PE), Abelardo (PE) e a cantora Ana Hazl (PE). Para entrar, o público precisa levar dois quilos de alimento não perecível.

Oriundos do Recife, o quarteto 'Gelo Baiano' é conhecido por sua sonoridade que mescla indie pop e rock alternativo, com pitadas de ritmos brasileiros no que eles chamam de "Tapioca Virtuosi", prometendo aquecer o palco para a atração principal com o novo trabalho 'Que Bom Que Deu Errado'.

Banda 'Gelo Baiano' | Foto: Divulgação

Com informações da assessoria

