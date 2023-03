A- A+

Literatura Sessão de autógrafos e bate-papo com autora de livro sobre Van Gogh, na exposição do Rio Mar Catarinense Ana Lúcia Corrêa Darú, que leu todas as 902 cartas do artista para escrever autobiografia ficcional, conversa com o público nesta sexta (3), às 16h, no café-teatro da mostra, no RioMar; Entrada é gratuita

Para mergulhar ainda mais na vida e obra de Vincent Van Gogh, a exposição “Van Gogh Live 8K” promove sessão de autógrafos e bate-papo com a autora do livro “Vincent Van Gogh: Minha História - A vida do pintor contada por ele mesmo”. A catarinense Ana Lúcia Corrêa Darú conversa com o público pernambucano nesta sexta-feira (3 de março), às 16h, no café-teatro da exposição montada no estacionamento do RioMar Shopping. O acesso é gratuito ao público.

A partir da leitura de todas as 902 cartas que Van Gogh trocou com o irmão Theo, Ana Lúcia organizou uma biografia do mestre da pintura e a transformou em autobiografia ficcional. É o pintor contando, ele mesmo, sua história através da arte, literatura, amor e relacionamentos; uma coletânea de ações narradas pelo artista, em primeira pessoa.

“Levei um ano para ler as quase 5 mil páginas que compõem as cartas e, com base nesses textos e informações, quis dar voz ao pintor para que ele pudesse compartilhar sua vida conosco. Uma ficção autobiográfica para compreender esse gênio das artes visuais sempre descrito como louco, violento, avesso às questões sociais, porém, na realidade, um homem terno, doce, culto, além do seu tempo”, diz Ana Lúcia, que é mestre e doutoranda em Teoria Literária.

Com 220 páginas, a obra foi lançada em 2022 pela editora e-galáxia e chega ao Recife após sessão de autógrafos em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Goiânia.

Sobre a exposição

Com seis ambientes espalhados em 2.800 m², “Van Gogh Live 8k” é a maior exposição imersiva em 8K do mundo sobre o pintor. Traz no salão principal 40 projetores que criam, com 480 mil lúmens (480K), mais de 45 minutos inéditos de projeções com resolução 8K. Para entender melhor, "Van Gogh Live 8K" possui uma qualidade inigualável e superior a projetores HD, comumente usados em mostras do gênero até então, permitindo que as grossas pinceladas características e as cores vivas de Van Gogh sejam observadas e compreendidas de uma forma única. A experiência é embalada por uma trilha sonora especialmente concebida, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros. A mostra tem mais cinco ambientes: café-teatro temático, loja com produtos customizados, sala educacional, campo de girassóis e antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.

A exposição apresenta vários textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van Gogh trocadas com seu irmão Theo Van Gogh. Fernanda Montenegro foi a voz escolhida para ler trechos das correspondências entre os irmãos, que foram guardadas e publicadas pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, a grande responsável pelo sucesso póstumo do mestre holandês. Fernanda se emocionou ao gravar os trechos das cartas e o resultado dessa majestosa participação, em áudio, torna o momento ainda mais especial para os visitantes.

Sobre Van Gogh

O holandês Vincent Van Gogh (30 de março de 1853 – 29 de julho de 1890) é considerado um dos maiores pintores da história, mas teve pouco sucesso durante sua vida. Todo o seu trabalho – cerca de 900 pinturas e 1100 desenhos – foi produzido durante um período de apenas dez anos, antes de sucumbir à doença mental, possivelmente transtorno bipolar. Sua fama cresceu rapidamente após sua morte, especialmente depois de uma grande retrospectiva de sua obra em Paris, em 17 de março de 1901, organizada por sua cunhada Joanna Van Gogh, viúva de seu irmão Theo, que herdou as telas do mestre. Várias de suas obras estão entre as mais admiradas e caras do mundo, como o Quarto em Arles (1888), Noite Estrelada (1889), Lírios (1889), Os Girassóis (1889), o Autorretrato (1889), Terraço do Café na Praça do Fórum (1888) e o Campo de Trigo com Corvos (1890).

SERVIÇO

Sessão de autógrafos e bate-papo com Ana Lúcia Corrêa Darú, autora de “Vincent Van Gogh: Minha História - A vida do pintor contada por ele mesmo”

Sexta-feira (3 de março), às 16h

No café-teatro da exposição “Van Gogh Live 8K”, no RioMar Recife

Entrada gratuita (não é necessário comprar o ingresso da exposição)

“Van Gogh Live 8k”

RioMar Recife: Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife

De 1º de fevereiro a 7 de maio de 2023

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 21h20 | Domingo, das 13h às 20h20

Classificação etária: livre. Menores de 12 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável.

Ingressos:

À venda no site www.vangoghlive.com.br, no RioMar Recife SuperApp, no ponto físico no shopping, próximo à Decathlon, e na bilheteria do local

Valores:

Segundas a sextas, diurno: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Segundas a sextas, noturno (a partir das 18h): R$ 80 e R$ 40 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 90 e R$ 45 (meia)

VIP Experience: R$ 140 (preço único) - visitação livre dentro do período e dia escolhidos + pulseira Fast Lane + drink no Café Van Gogh + pôster.

Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam.

Veja também

MUSICA Ed Sheeran Anuncia o lançamento do seu novo álbum; confira tracklist