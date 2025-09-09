Qua, 10 de Setembro

Cinema

Invocação do Mal: sessão termina em briga em shopping do Recife

A confusão aconteceu nesta segunda-feira (8), no Plaza Shopping 

Na segunda-feira (8), uma das exibições noturnas do filme no Plaza Shopping precisou ser interrompida por conta de uma brigaNa segunda-feira (8), uma das exibições noturnas do filme no Plaza Shopping precisou ser interrompida por conta de uma briga - Foto: Divulgação

Uma sessão do filme Invocação do Mal, que está em exibição atualmente nos cinemas brasileiros, terminou em confusão no Recife. 

Na segunda-feira (8), uma das exibições noturnas do filme no Plaza Shopping, no bairro do Parnamirim, precisou ser interrompida por conta de uma briga. 

Segundo o shopping, a equipe de segurança do estabelecimento precisou ser acionada para prestar apoio. 

Confira a nota:
Na noite da última segunda-feira (8), ocorreu um desentendimento durante a exibição do filme Invocação do Mal, no cinema do Plaza Shopping. A equipe de segurança do empreendimento foi acionada e prestou o apoio necessário.
 

