Cinema Invocação do Mal: sessão termina em briga em shopping do Recife A confusão aconteceu nesta segunda-feira (8), no Plaza Shopping

Uma sessão do filme Invocação do Mal, que está em exibição atualmente nos cinemas brasileiros, terminou em confusão no Recife.

Na segunda-feira (8), uma das exibições noturnas do filme no Plaza Shopping, no bairro do Parnamirim, precisou ser interrompida por conta de uma briga.

Segundo o shopping, a equipe de segurança do estabelecimento precisou ser acionada para prestar apoio.

Confira a nota:

Na noite da última segunda-feira (8), ocorreu um desentendimento durante a exibição do filme Invocação do Mal, no cinema do Plaza Shopping. A equipe de segurança do empreendimento foi acionada e prestou o apoio necessário.



