Audiovisual Sessão de "Sem Coração" abre a 14ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife Festival ocorre desta segunda-feira (6) até 12 de novembro, no Teatro do Parque, Cinema da UFPE e salas do Cinema da Fundação

Abrindo a 14ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife, o filme “Sem Coração” será exibido pela primeira vez no Recife, nesta segunda-feira (6), às 19h, no Teatro do Parque. O festival segue com programação até 12 de novembro.

Dirigido pela alagoana Nara Normande e pelo pernambucano Tião, o longa-metragem já foi exibido no Festival de Veneza e em outros eventos ao redor do mundo. Na sessão do Janela, diretora, equipe técnica e elenco.



Com direção artística de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, o festival recifense exibe, neste ano, um total de 60 títulos, entre longas e curtas-metragens. A equipe curatorial é formada por Felipe André Silva, Lorenna Rocha, Pedro Azevedo Moreira e Rita Vênus, com consultoria artística de Luís Fernando Moura.



Na Mostra de Clássicos, um dos destaques é “Tatuagem”, de Hilton Lacerda, que em 2023 completa 10 anos de lançado, junto com “Os Homens que eu Tive” (1973), de Tereza Trautman, que estará presente na sessão. A obra é considerada o primeiro filme brasileiro ficcional dirigido por uma mulher.

O Coletivo Surto & Deslumbramento, que comemora 10 anos, ganha uma sessão especial dos curtas “Mama”, “Primavera”, “Estudo em Vermelho” e “Casa Forte”. Através do festival, o Recife recebe pela primeira vez alguns filmes já exibidos em outros eventos internacionais, como “Folhas de Outono”, de Aki Kaurismäki; “Não espere muito do fim do mundo”, de Radu Jude; “O dia que te conheci”, de André Novais de Oliveira; “La Tierra los Altares”, de Sofia Peypoch, entre muitos outros.

Além do Teatro do Parque, o Janela terá sessões no Cinema da UFPE, na Cidade e nas salas Derby e Porto Digital do Cinema da Fundação, com ingressos antecipados vendidos pelo Sympla. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada).



